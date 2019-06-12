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Беларусь сможет достичь ВВП в $100 млрд в 2025 году при условии ежегодного роста экономики на 5-7% - ЕАБР

13.06.2019 15:19 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Увеличение ВВП Беларуси до $100 млрд в 2025 году с $59,6 млрд в 2018 году возможно только при условии ежегодного роста экономики страны на 5-7% в течение ближайшего пятилетия, считают эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР).

"Учитывая текущие оценки потенциального роста ВВП Беларуси (консенсус со стороны МФО, в том числе ЕАБР, – около 2%), реализация данного сценария потребует от правительства республики проведения всеобъемлющих структурных реформ", - сказано в очередном выпуске ежемесячного обзора экономик стран-участниц ЕАБР.

Эксперты ЕАБР прокомментировали планы белорусских властей по росту экономики в контексте начавшихся в Беларуси общественных обсуждений Национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года.

В обзоре также отмечается, что по оценке экспертов банка, рост белорусской экономики в мае-июне текущего года сохранится в диапазоне 1,3-1,7% после роста на 1,4% по итогам января-апреля 2019 года. Эксперты полагают, что поддержку росту ВВП Беларуси в ближайшие месяцы окажет, наряду со строительством, проведение II Европейских игр в Минске в конце июня.

В 2018 году ВВП Беларуси вырос на 3% при прогнозе 3,5% после роста на 2,4% в 2017 году. В январе-апреле 2019 года ВВП Беларуси вырос на 1,4% после роста на 1,1% в первом квартале. По прогнозу правительства, по итогам первого полугодия экономический рост должен ускориться до 1,8%, за январь-сентябрь ожидается рост на 3,1%, по итогам 2019 года - на 4%.

Международные фининституты в начале 2019 года ухудшили оценку роста белорусской экономики в среднем до 2%, отмечая сдерживающее влияние на темпы роста негативных последствий от реализации налогового маневра в нефтяной сфере РФ и завершение цикла восстановительного роста в белорусской экономике после рецессии 2015-2016 годов.

Ранее также сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко в апреле 2017 года заявил о стратегической цели двукратного роста ВВП в долларовом эквиваленте к 2025 году, до уровня $100 млрд. Одновременно планируется двукратное снижение долговой нагрузки относительно ВВП - до уровня 20% в 2025 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Увеличение ВВП Беларуси до $100 млрд в 2025 году с $59,6 млрд в 2018 году возможно только при условии ежегодного роста экономики страны на 5-7% в течение ближайшего пятилетия,...
 
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