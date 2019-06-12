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В Брестской области задержан педофил: пострадали девочки 6 и 4 лет
Источник материала: Интерфакс
В Брестской области задержан мужчина 1979 года рождения, подозреваемый в действиях сексуального характера в отношении воспитанниц детского сада, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
"От противоправных действий ранее судимого за кражу и покушение на убийство 40-летнего мужчины пострадали две девочки, 2013 и 2015 годов рождения", - рассказали в ведомстве.
По информации УВД, подозреваемый женат, но с супругой не проживает. Совместное хозяйство вел с родителями.
Мужчина был задержан сотрудниками УНиПТЛ УВД. Сейчас он находится в ИВС. ОСК возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 167 УК Республики Беларусь.
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В Брестской области задержан мужчина 1979 года рождения, подозреваемый в действиях сексуального характера в отношении воспитанниц детского сада, сообщили в УВД...
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