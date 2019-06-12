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Житель Светлогорского района выкопал винтовку времен ВОВ и случайно прострелил себе ногу

13.06.2019 15:12 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Житель Светлогорского района во время работ у себя во дворе выкопал винтовку времен ВОВ и прострелил себе ногу, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

"12 июня в Светлогорскую больницу доставили 68-летнего жителя района. Мужчине поставили диагноз: сквозное огнестрельное ранение, огнестрельный оскольчатый перелом нижней трети правой большеберцовой кости. В ситуации разбирались сотрудники районного отдела внутренних дел", - рассказали в УВД.

Как выяснилось, пенсионер решил сделать песочницу для внуков на территории домовладения. Во время земляных работ нашел оружие времен Великой Отечественной войны -  самозарядную  винтовку системы Токарева (СВТ-40).

"Хозяин дома, взяв бензорез, начал её пилить. В этот момент и произошёл выстрел. Магазин был пустой, но единственный патрон находился в патроннике. Кроме пенсионера никто не пострадал", - отметили в УВД.

По данному факту проводится проверка. Назначены баллистическая и судебно-медицинская экспертизы. Пострадавший находится на лечении в больнице.

 
 
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Житель Светлогорского района во время работ у себя во дворе выкопал винтовку времен ВОВ и прострелил себе ногу, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.
 
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