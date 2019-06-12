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В “Купалинке” открыли лагерную смену – Фото и видео

13.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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В летнем лагере “Купалинка” в Шишево торжественно открыли первую смену. 63 школьника из Горецкого, Дрибинского и Мстиславского районов почти три недели будут путешествовать по стране “Каникуляндия”.

 

В “Купалинке” открыли лагерную смену – Фото и видео

 

 

В “Купалинке” открыли лагерную смену – Фото и видео

 

В “Купалинке” открыли лагерную смену – Фото и видео

 

В “Купалинке” открыли лагерную смену – Фото и видео

 

В “Купалинке” открыли лагерную смену – Фото и видео

 

В “Купалинке” открыли лагерную смену – Фото и видео

 

В “Купалинке” открыли лагерную смену – Фото и видео

 

В “Купалинке” открыли лагерную смену – Фото и видео

 

В “Купалинке” открыли лагерную смену – Фото и видео

 

В “Купалинке” открыли лагерную смену – Фото и видео

 

В “Купалинке” открыли лагерную смену – Фото и видео

 

В “Купалинке” открыли лагерную смену – Фото и видео

 

В “Купалинке” открыли лагерную смену – Фото и видео

 

В “Купалинке” открыли лагерную смену – Фото и видео

 

В “Купалинке” открыли лагерную смену – Фото и видео

 

В “Купалинке” открыли лагерную смену – Фото и видео
Начальник лагеря Инна Белоусова: “Наступила самая прекрасная пора года – лето. Это время отдыха, игр и приключений. Мы с вами отправляемся в волшебную страну “Каникуляндию”. Мы будем для вас, ребята, создавать все условия. Чтобы вам было интересно , чтобы вы нашли себе новых друзей. Особенно нам повезло со взрослыми на нашей смене. Это ответственные люди, которые круглосуточно стараются для детей”.

 

В “Купалинке” открыли лагерную смену – Фото и видео

 

В “Купалинке” открыли лагерную смену – Фото и видео

 

В “Купалинке” открыли лагерную смену – Фото и видео

 

В “Купалинке” открыли лагерную смену – Фото и видео

 

Фото Михаила Левцова


 
Теги: Расписание автобусов
 
 
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  В летнем лагере “Купалинка” в Шишево торжественно открыли первую смену. 63 школьника из Горецкого, Дрибинского и Мстиславского районов почти три недели будут...
 
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