|
В “Купалинке” открыли лагерную смену – Фото и видео
13.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В летнем лагере “Купалинка” в Шишево торжественно открыли первую смену. 63 школьника из Горецкого, Дрибинского и Мстиславского районов почти три недели будут путешествовать по стране “Каникуляндия”.
Фото Михаила Левцова
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В летнем лагере “Купалинка” в Шишево торжественно открыли первую смену. 63 школьника из Горецкого, Дрибинского и Мстиславского районов почти три недели будут...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)