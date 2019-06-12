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В Гродно продали квартиру за 130 тысяч долларов. Какие еще дорогие варианты есть в городе?
Источник материала: Tut.by
Четырехкомнатную квартиру в центре Гродно продали за сумму, эквивалентную 130 тысячам долларов. Как говорят специалисты, такие дорогие квартиры продаются долго и могут ждать своего покупателя несколько лет.
Квартира расположена на улице Парижской коммуны, 9. Это практически исторический центр. Одноподъездный дом 1976 года постройки когда-то возводился для местной номенклатуры. Площадь квартиры — 138 квадратных метров.
— Такие квартиры продаются достаточно долго. Таких сделок давно не было. Можно сказать, что это самая дорогая сделка не только мая нынешнего года, но и за последнее время, — рассказали в агентстве недвижимости «Центр квартир».
Кстати,
Какие еще дорогие квартиры есть в Гродно?
За похожую цену в Гродно
В квартире проведена электрика, теплые полы (почти по всей квартире), установлена новая входная дверь, мраморные подоконники. Имеется готовый дизайн-проект квартиры (входит в стоимость) и уже возведены стены. За квартирой закреплены два места в подземной парковке, которые могут быть проданы за дополнительную плату и две кладовки в подвале, которые уже входят в стоимость.
Или вот квартира на Пороховой — за 199 тысяч долларов. В
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Четырехкомнатную квартиру в центре Гродно продали за сумму, эквивалентную 130 тысячам долларов. Как говорят специалисты, такие дорогие квартиры продаются долго и...
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