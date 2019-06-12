В Гродно продали квартиру за 130 тысяч долларов. Какие еще дорогие варианты есть в городе?

Источник материала: Tut.by

Четырехкомнатную квартиру в центре Гродно продали за сумму, эквивалентную 130 тысячам долларов. Как говорят специалисты, такие дорогие квартиры продаются долго и могут ждать своего покупателя несколько лет.



Такая квартира продается в доме по Парижской коммуны, 9. Фото: gohome.by

Квартира расположена на улице Парижской коммуны, 9. Это практически исторический центр. Одноподъездный дом 1976 года постройки когда-то возводился для местной номенклатуры. Площадь квартиры — 138 квадратных метров.

— Такие квартиры продаются достаточно долго. Таких сделок давно не было. Можно сказать, что это самая дорогая сделка не только мая нынешнего года, но и за последнее время, — рассказали в агентстве недвижимости «Центр квартир».

Кстати, в этом же доме на данный момент продается похожая квартира, но дороже — за 402 тысячи рублей или 198 тысяч долларов. Квартира располагается на последнем, восьмом этаже, занимает целиком весь этаж. Площадь — 139 кв.метров. Здесь есть две спальни, рабочий кабинет, ванная комната, кухня, сауна, встроенный пылесос. Как говорится в объявлении , «отделка выполнена по самым высоким стандартам с использованием исключительно дорогих материалов».

Какие еще дорогие квартиры есть в Гродно?

За похожую цену в Гродно можно купить квартиру, например, на улице Буденного в новом доме 2018 года постройки — свободной планировки, общей площадью более 194 кв. метров.

В квартире проведена электрика, теплые полы (почти по всей квартире), установлена новая входная дверь, мраморные подоконники. Имеется готовый дизайн-проект квартиры (входит в стоимость) и уже возведены стены. За квартирой закреплены два места в подземной парковке, которые могут быть проданы за дополнительную плату и две кладовки в подвале, которые уже входят в стоимость.

Или вот квартира на Пороховой — за 199 тысяч долларов. В объявлении говорится , что это эксклюзивный вариант с хорошим дизайнерским ремонтом.









