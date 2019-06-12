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Фламенко и опера Монюшки в 5D. В Ботаническом саду пройдут релакс-вечера
Источник материала: Tut.by
В Центральном ботаническом саду пройдут релакс-вечера. Они стартуют в пятницу, 14 июня, об этом
Атмосферные релакс-вечера «MuzzicLETO в Ботаническом саду» будут проходить с 14 июня 2019 по 3 июля.
Прогулки по саду, цветение декоративных пионов, роз, необычные цветы на тюльпановом дереве, вечернее пение птиц, — это не все, что ждет в эти дни в Ботаническом саду. Музыканты будут исполнять мелодии разных жанров: от фламенко до звуков гонга, от джаза до классики. Атмосферу MuzzicLETO дополнят тематическая гастрономия и напитки, танцпол.
Рассказываем, что именно будет и когда.
VIVA FLAMENCO! VIVA LATINA!
14 июня, 19.30 — 21.30
Фламенко, самба, босса-нова, сальса и танго в исполнении двух ярких и харизматичных белорусских гитаристов: Ярослава Макарича и Михаила Филипени. Компанию им составят восхитительная певица Маргарита Левчук, Павел Орлов (бас-гитара) и Хведар Грувич (перкуссия).
Шоу-программа и мастер-класс от Школы танцев фламенко «Магия танца».
DRUM&JAZZ
15 июня, 14.00 — 21.30
14.00 — 17.00 — выставка барабанов, интерактивный мастер-класс, звуки гонгов от Школы этнических барабанов «TekaDUM».
Хедлайнер интерактивного танцпола на траве — школа свинговых танцев «Качели».
БЕТХОВЕН 100%
20 июня, 19.30 — 21.00
Вечер великолепной музыки гениального классика Людвига ван Бетховена представят бельгийский дирижер Эрик Ледерхандлер, итальянская скрипачка Джулия Букарелла и Симфонический оркестр Белтелерадиокомпании.
Они исполнят симфонию № 2 и концерт для скрипки с оркестром.
«МАНЮШКА-ФЭСТ» и 5D-ОПЕРА
22 июня, 13.00 — 21.30
Праздник национальной оперы, гастрономии, отдыха и развлечений в стиле XIX века.
Программа с 13.00.
Экскурсии «Тюльпаны на дереве».
Белорусские песни и традиционные танцы с командой «Спеўнага схода».
Знакомство с личностью Станислава Монюшки и его творчеством, лекция от Виктора Скоробогатова (профессор, заслуженный артист Беларуси, руководитель «Беларускай Капэлы»).
Дегустация оригинальных блюд белорусской кухни от представителей фестиваля «УСЁ СВАЁ».
Игра в крокет, городки и настольные игры.
19.30 Опера Монюшки «Verbum Nobile» в формате 5D.
Необычное представление в естественных ландшафтных декорациях ботанического сада, при участии Симфонического оркестра и хора Белтелерадиокомпании; дирижер — Иван Костяхин. Главные роли исполняют звезды белорусской оперы, солисты Большого театра Беларуси и Государственного музыкального театра: Маргарита Левчук, Артем Хамиченок, Дмитрий Капилов, Андрей Клипо, Илья Певзнер.
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Релакс-вечера стартуют 14 июня и продлятся до 3 июля
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