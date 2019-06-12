Фламенко и опера Монюшки в 5D. В Ботаническом саду пройдут релакс-вечера

Источник материала: Tut.by

В Центральном ботаническом саду пройдут релакс-вечера. Они стартуют в пятницу, 14 июня, об этом сообщает сайт учреждения.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Атмосферные релакс-вечера «MuzzicLETO в Ботаническом саду» будут проходить с 14 июня 2019 по 3 июля.

Прогулки по саду, цветение декоративных пионов, роз, необычные цветы на тюльпановом дереве, вечернее пение птиц, — это не все, что ждет в эти дни в Ботаническом саду. Музыканты будут исполнять мелодии разных жанров: от фламенко до звуков гонга, от джаза до классики. Атмосферу MuzzicLETO дополнят тематическая гастрономия и напитки, танцпол.

Рассказываем, что именно будет и когда.

VIVA FLAMENCO! VIVA LATINA!

14 июня, 19.30 — 21.30

Фламенко, самба, босса-нова, сальса и танго в исполнении двух ярких и харизматичных белорусских гитаристов: Ярослава Макарича и Михаила Филипени. Компанию им составят восхитительная певица Маргарита Левчук, Павел Орлов (бас-гитара) и Хведар Грувич (перкуссия).

Шоу-программа и мастер-класс от Школы танцев фламенко «Магия танца».

DRUM&JAZZ

15 июня, 14.00 — 21.30

14.00 — 17.00 — выставка барабанов, интерактивный мастер-класс, звуки гонгов от Школы этнических барабанов «TekaDUM».

15.00 — экскурсии «Пионы — красота и магия».

19.30 — «ДЖАЗ-ДИКСИ-РЭЙВ»: хиты Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд, Луи Армстронга и Дорис Дэй в исполнении Маргариты Левчук и Александра Боброва под аккомпанемент Джаз-Дикси-Бэнда Виталия Ямутеева;

Хедлайнер интерактивного танцпола на траве — школа свинговых танцев «Качели».

БЕТХОВЕН 100%

20 июня, 19.30 — 21.00

Вечер великолепной музыки гениального классика Людвига ван Бетховена представят бельгийский дирижер Эрик Ледерхандлер, итальянская скрипачка Джулия Букарелла и Симфонический оркестр Белтелерадиокомпании.

Они исполнят симфонию № 2 и концерт для скрипки с оркестром.

«МАНЮШКА-ФЭСТ» и 5D-ОПЕРА

22 июня, 13.00 — 21.30

Праздник национальной оперы, гастрономии, отдыха и развлечений в стиле XIX века.

Программа с 13.00.

Экскурсии «Тюльпаны на дереве».

Белорусские песни и традиционные танцы с командой «Спеўнага схода».

Знакомство с личностью Станислава Монюшки и его творчеством, лекция от Виктора Скоробогатова (профессор, заслуженный артист Беларуси, руководитель «Беларускай Капэлы»).

Дегустация оригинальных блюд белорусской кухни от представителей фестиваля «УСЁ СВАЁ».

Игра в крокет, городки и настольные игры.

19.30 Опера Монюшки «Verbum Nobile» в формате 5D.

Необычное представление в естественных ландшафтных декорациях ботанического сада, при участии Симфонического оркестра и хора Белтелерадиокомпании; дирижер — Иван Костяхин. Главные роли исполняют звезды белорусской оперы, солисты Большого театра Беларуси и Государственного музыкального театра: Маргарита Левчук, Артем Хамиченок, Дмитрий Капилов, Андрей Клипо, Илья Певзнер.

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