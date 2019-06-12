На Брестчине задержан педофил, пристававший к детсадовским девочкам

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, правоохранители задержали 40-летнего мужчину. Он подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении воспитанниц детского сада.

Как пояснила официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна ИВАЩЕНКО, в результате противоправных действий мужчины пострадали две девочки, 2013 и 2015 годов рождения. Сообщается, что задержанный ранее был судим за кражу и покушение на убийство.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства совершенного им преступления. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.