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На Брестчине задержан педофил, пристававший к детсадовским девочкам

13.06.2019 17:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

На Брестчине задержан педофил, пристававший к детсадовским девочкам
Фото из открытых источников

Как стало известно, правоохранители задержали 40-летнего мужчину. Он подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении воспитанниц детского сада.

На Брестчине задержан педофил, пристававший к детсадовским девочкам 40-летний минчанин два года насиловал своих малолетних дочерей

Как пояснила официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна ИВАЩЕНКО, в результате противоправных действий мужчины пострадали две девочки, 2013 и 2015 годов рождения. Сообщается, что задержанный ранее был судим за кражу и покушение на убийство.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства совершенного им преступления. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

 
 
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От действий 40-летнего педофила пострадали 4-летняя и 6-летняя девочки.
 
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