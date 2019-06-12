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«Это так непросто, но у нас вновь получилось». Лазарев исполнил «Scream» на русском языке
Источник материала: СТВ
Сергей Лазарев представил русскоязычную версию песни «Scream». Певец исполнил «Мой крик» на Красной Площади в День России.
О премьере песни певец рассказал на своей страничке в Instagram. Он поблагодарил Филиппа Киркорова и Димитриса Контополоса за «сильнейшую мелодию». Над переводом текста песни работала продюсер Лара Д’Элия.
Сергей Лазарев:
В своей манере Лазарев исполняет песню о любви и борьбе, которая близка лично ему. Исполненная на русском языке, песня оказалась не менее эмоциональной и выразительной, чем ее англоязычная версия, которую мы слышали на «Евровидении-2019». Так считают подписчики на страничке певца. Недавно их количество достигло четырех миллионов.
Сергей Лазарев завоевал третье место на «Евровидении-2019» с песней «Scream». Постановкой занимался греческий режиссер Фокас Евангелинос. Певец находился на сцене в Тель-Авиве среди молний, дождя и зеркал. Выступление было высоко оценено зрителями. Поддерживали Лазарева Филипп Киркоров и его мама.
Сергей Лазарев:
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Сергей Лазарев представил русскоязычную версию песни «Scream». Певец исполнил «Мой крик» на Красной Площади в День России. О премьере песни певец рассказал на своей...
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