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Нефть подорожала на 4% за час: реакция на атаку в Османском заливе

13.06.2019 17:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. На одном из кораблей возникло возгорание, однако экипаж сумел оперативно его ликвидировать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нефть подорожала на 4% за час: реакция на атаку в Османском заливе

К месту инцидента были направлены бригады спасателей, которые эвакуировали экипаж одного танкера. О пострадавших или погибших информации нет. В зоне ЧП находятся корабли ВМС США.

Нефть подорожала на 4% за час: реакция на атаку в Османском заливе

Кто ответственен за нападение, не установлено. После того, как поступила информация о взрывах, подскочили цены на нефть – всего за несколько часов на 4 %.

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Новости России. Два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. На одном из кораблей возникло возгорание, однако экипаж сумел оперативно его...
 
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