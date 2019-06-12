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Всё ли готово ко вторым Европейским играм? События, факты и мнения экспертов – в программе «В обстановке мира»

13.06.2019 17:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. До старта вторых Европейских игр осталось восемь дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всё ли готово ко вторым Европейским играм? События, факты и мнения экспертов – в программе «В обстановке мира»

Все ли готово к приезду многочисленных делегаций? Что мы можем предложить на открытии спортивного форума вместо миллиардного шоу и звезд первой величины? Разговор о том, есть ли место допингу в белорусском спорте, и как современные медицинские разработки могут помочь атлету взойти на пьедестал. Мнения о замечаниях по организации предстоящих соревнований и реакции на провокации в интернете.

Всё ли готово ко вторым Европейским играм? События, факты и мнения экспертов – в программе «В обстановке мира»

Когда остаются считанные минуты, надо просто расслабиться и не переусердствовать.

Всё ли готово ко вторым Европейским играм? События, факты и мнения экспертов – в программе «В обстановке мира»

Чем больше они говорят плохого, тем больше будет их удивление на самом деле.

Всё ли готово ко вторым Европейским играм? События, факты и мнения экспертов – в программе «В обстановке мира»

Ты должен, кроме того, что оказывать медицинскую помощь, понимать, что тебя в это время все снимают.

Всё ли готово ко вторым Европейским играм? События, факты и мнения экспертов – в программе «В обстановке мира»

Няма большага шчасця, калі ты бачыш, як твой сцяг уздымаецца над іншымі.

О закулисьи самого масштабного спортивного праздника года смотрите 13 июня в программе «В обстановке мира» сразу после информационного канала на телеканале СТВ.

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Новости Беларуси. До старта вторых Европейских игр осталось восемь дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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