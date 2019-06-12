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Учёные попросили «сов» перевоплотиться в «жаворонков». Что из этого вышло
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Сотрудники Бирмингемского университета вместе с коллегами из университетов Монаш и Суррея изучили вопрос превращения «сов» в «жаворонков».
Как
В исследовании приняли участие 22 добровольца, которые обычно ложились спать около 2:30 ночи, а просыпались примерно в 10:15. Эксперимент длился три недели. В это время участники должны были просыпаться и отходить ко сну на 2-3 часа раньше. Также утром они должны были пользоваться преимущественно естественным светом, а вечером ограничивать освещённость.
От добровольцев требовалось поддерживать режим сна и бодрствования как в будние дни, так и в выходные. Кроме того, испытуемых просили завтракать почти сразу после пробуждения, а ужинать не позднее 19:00.
Результаты эксперимента показали, что у добровольцев улучшилась реакция и повысилась выносливость. Пик производительности участников эксперимента переместился с вечера на полдень, у людей снизился уровень стресса и улучшилось настроение. А ещё испытуемые стали чаще полноценно завтракать.
В конце исследования учёные отметили, что обычно «совы» испытывают дополнительные нагрузки и стресс, поскольку из-за учёбы или работы они не могут придерживаться желаемого графика.
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Новости Великобритании. Сотрудники Бирмингемского университета вместе с коллегами из университетов Монаш и Суррея изучили вопрос превращения «сов» в...
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