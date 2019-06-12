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Поправки в 328 статью УК приняты во втором чтении
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Депутаты Палаты представителей проголосовали за изменения в наркотической статье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На то, чтобы вникнуть в суть изменений и взвесить все «за» и «против», у парламентариев ушло полгода. Впрочем, тема уже несколько лет широко обсуждается в обществе и среди экспертов. 13 июня поставлена точка: в Овальном зале депутаты проголосовал за снижение нижних пределов наказания по некоторым частям 328-й статьи Уголовного кодекса.
Александр Богданович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Изменения коснутся наказания за оборот наркотиков с целью сбыта. За это сейчас предусмотрен срок заключения от 5 до 8 лет, в дальнейшем планируемые пределы будут начинаться от 3 лет. На два года минимальную планку ответственности снизили и за преступление, совершенное группой лиц или ранее судимыми за наркотики. А вот фактическим потребителям наказание менять не стали: до 5 лет ограничения свободы либо от 2 до 5 лет лишения свободы.
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Новости Беларуси. Депутаты Палаты представителей проголосовали за изменения в наркотической статье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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