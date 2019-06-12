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Пропавшую в Жлобине 7-летнюю девочку нашли в России
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пропавшая накануне в Жлобине семилетняя девочка найдена.
По информации УВД Гомельского облисполкома, девочку нашли на территории России днем 13 июня.
Сейчас ребенок находится в Старицком отделе полиции УМВД России по Тверской области. Девочку передадут законному представителю для возращения домой.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Новости Беларуси. Пропавшая накануне в Жлобине семилетняя девочка найдена. Сообщалось, что ребенка могли увести – читать далее. По информации УВД...
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