ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко нанес удар по авторитету Румаса в правительстве

13.06.2019 17:26 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Глава государства красноречиво продемонстрировал, что премьер не имеет реальной власти.

Лукашенко нанес удар по авторитету Румаса в правительстве
Фото: БЕЛТА
Как только в понедельник 10 июня Сергей Румас улетел в командировку в Лондон, Александр Лукашенко развил бурную деятельность, пишет gazetaby.com
То, что в отсутствие премьера он принял рапорт об отставке главы МВД Игоря Шуневича и назначал новым министром Юрия Караева, еще вписывается в обычаи власти. В Беларуси представители силового блока подотчетны руководителю правительства лишь формально – все решения по ним принимает Лукашенко.

Но то, что в отсутствие Румаса глава государства сменил министра здравоохранения, уже выглядело странным. Все же экономика и социалка считаются сферами прямой ответственности премьера.

Лукашенко и раньше менял министров без оглядки на мнение премьера. Но Андрею Кобякову, предшественнику Сергея Румаса, позволялось сохранить лицо как главе правительства. Президент принимал решение, но премьер выходил к журналистам и рассказывал, какие задачи ставятся перед новыми кадрами.

Кроме того, Кобяков лично представлял новых руководителей в министерствах.

В отсутствие Румаса не только были приняты кардинальные решения. Не дожидаясь его возвращения, коллективу Минздрава нового руководителя Владимира Караника поспешил представить вице-премьер Игорь Петришенко – как будто это было сверхсрочное дело, не терпящее ожидания и двух дней.

И ладно, если бы Караник был хорошо знаком Румасу, так ведь он только пришел на работу в правительство. Ну и какой после этого может быть авторитет у премьера, если в кабинете министров управляются без него?

В Лондоне Румас встретился с министром по торговой политике Великобритании Джорджем Холлингбери, министром иностранных дел Джереми Хантом и руководителями других ведомств. При желании этот визит можно было трактовать на родине чуть ли не как внешнеполитический прорыв. Но Лукашенко то ли из зависти, то ли еще по каким причинам решил обратить внимание страны на себя.


Сергей Румас с Джереми Хантом. Фото: БЕЛТА

С самого момента назначения нового премьера были сомнения, сможет ли он надолго задержаться в этом кресле – с учетом несовпадения взглядов Румаса с мнением главы государства.

Теперь скепсиса только прибавилось. Ситуация такова, что Румасу продержаться хотя бы до президентских выборов в следующем году, после которых принято менять правительство. 

При этом не совсем ясно, на что рассчитывает Лукашенко. Его установки привели страну к незавидному положению, но глава государства не допускает новых – подрывает авторитет премьера и вносит дезориентацию в правительство. Если дальше последует попытка списать неудачи на Румаса, то выглядеть это будет довольно смешно.


 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства красноречиво продемонстрировал, что премьер не имеет реальной власти.
 
Новости дня
Новости разные
 
Семилетняя девочка, пропавшая в Жлобине, нашлась спустя сутки в России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика