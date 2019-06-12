Лукашенко нанес удар по авторитету Румаса в правительстве

gazetaby.com Как только в понедельник 10 июня Сергей Румас улетел в командировку в Лондон, Александр Лукашенко развил бурную деятельность, пишет

То, что в отсутствие премьера он принял рапорт об отставке главы МВД Игоря Шуневича и назначал новым министром Юрия Караева, еще вписывается в обычаи власти. В Беларуси представители силового блока подотчетны руководителю правительства лишь формально – все решения по ним принимает Лукашенко.





Но то, что в отсутствие Румаса глава государства сменил министра здравоохранения, уже выглядело странным. Все же экономика и социалка считаются сферами прямой ответственности премьера.





Лукашенко и раньше менял министров без оглядки на мнение премьера. Но Андрею Кобякову, предшественнику Сергея Румаса, позволялось сохранить лицо как главе правительства. Президент принимал решение, но премьер выходил к журналистам и рассказывал, какие задачи ставятся перед новыми кадрами.





Кроме того, Кобяков лично представлял новых руководителей в министерствах.





В отсутствие Румаса не только были приняты кардинальные решения. Не дожидаясь его возвращения, коллективу Минздрава нового руководителя Владимира Караника поспешил представить вице-премьер Игорь Петришенко – как будто это было сверхсрочное дело, не терпящее ожидания и двух дней.





И ладно, если бы Караник был хорошо знаком Румасу, так ведь он только пришел на работу в правительство. Ну и какой после этого может быть авторитет у премьера, если в кабинете министров управляются без него?





В Лондоне Румас встретился с министром по торговой политике Великобритании Джорджем Холлингбери, министром иностранных дел Джереми Хантом и руководителями других ведомств. При желании этот визит можно было трактовать на родине чуть ли не как внешнеполитический прорыв. Но Лукашенко то ли из зависти, то ли еще по каким причинам решил обратить внимание страны на себя.









Сергей Румас с Джереми Хантом. Фото: БЕЛТА





С самого момента назначения нового премьера были сомнения, сможет ли он надолго задержаться в этом кресле – с учетом несовпадения взглядов Румаса с мнением главы государства.





Теперь скепсиса только прибавилось. Ситуация такова, что Румасу продержаться хотя бы до президентских выборов в следующем году, после которых принято менять правительство.





При этом не совсем ясно, на что рассчитывает Лукашенко. Его установки привели страну к незавидному положению, но глава государства не допускает новых – подрывает авторитет премьера и вносит дезориентацию в правительство. Если дальше последует попытка списать неудачи на Румаса, то выглядеть это будет довольно смешно.



