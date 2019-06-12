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Пропавшую 7-летнюю девочку из Жлобина нашли в России

13.06.2019 17:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники уголовного розыска выясняют все обстоятельства произошедшего.

Милиция подтвердила информацию волонтеров о том, что пропавшая 7-летняя Елизавета Кирейчук из Жлобина нашлась за границей.

- Девочка обнаружена на территории России. В настоящее время она находится в Старицком отделе полиции УМВД России по Тверской области и будет передана законному представителю несовершеннолетней для возращения домой, - сообщает УВД Гомельского облисполкома. - Сотрудники уголовного розыска выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее появилась информация о том, что ребенка могла увести посторонняя женщина - 48-летняя Инна Рожкова. В последний раз их обеих видели вместе, когда около 19 часов вечера 12 июня девочка уходила в неизвестном направлении со двора своего дома вместе с женщиной. Писали, что якобы женщина с девочкой голосовала на трассе, их подобрал дальнобойщик и увез в Россию. По одной из версий, женщина - с психическими отклонениями.

- Сегодня днем в тесном взаимодействии с правоохранительными органами Российской Федерации установлено местонахождение девочки, - отметили в гомельской милиции.


 
 
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Сотрудники уголовного розыска выясняют все обстоятельства произошедшего.
 
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