В Брестской области за надругательство над девочками из детского сада задержан педофил

Жертвами педофила стали две маленькие девочки, воспитанницы детского садика. Им 4 и 6 лет.





О подозреваемом известно, что он женат, но живет не с супругой, а с родителями.





- Он был ранее судим за кражу и покушение на убийство 40-летнего мужчины, - сообщает официальный представитель УВД Анна Иващенко.





Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Расследование продолжается.