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В Брестской области за надругательство над девочками из детского сада задержан педофил

13.06.2019 17:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По подозрению в педофилии задержан 40-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера.

Жертвами педофила стали две маленькие девочки, воспитанницы детского садика. Им 4 и 6 лет.

О подозреваемом известно, что он женат, но живет не с супругой, а с родителями.

- Он был ранее судим за кражу и покушение на убийство 40-летнего мужчины, - сообщает официальный представитель УВД Анна Иващенко.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Расследование продолжается.

 
 
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По подозрению в педофилии задержан 40-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера.
 
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Вороновская газета
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