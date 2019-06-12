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В Брестской области за надругательство над девочками из детского сада задержан педофил
Источник материала: Партизан
По подозрению в педофилии задержан 40-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера.
Жертвами педофила стали две маленькие девочки, воспитанницы детского садика. Им 4 и 6 лет.
О подозреваемом известно, что он женат, но живет не с супругой, а с родителями.
- Он был ранее судим за кражу и покушение на убийство 40-летнего мужчины, - сообщает официальный представитель УВД Анна Иващенко.
Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Расследование продолжается.
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По подозрению в педофилии задержан 40-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера.
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