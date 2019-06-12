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СК: в Пинск привозили героин из России
Источник материала: KYKY>
Брестские таможенники вместе с МВД обнаружили канал поставки героина в Пинске. Наркотики привозили в город с осени прошлого года,
Оказалось, перевозкой психотропов занимались уже судимые беларусы, один из которых живет в Москве. В нашу страну наркотики попадали через попутный транспорт, их распространяли в Пинске при помощи закладок. Фотографии с местами, в которых их прятали, покупателям присылали через мессенджеры.
Следствие установило, что в общей сложности беларусы сбыли 22 грамма героина (около 220 доз). Причем для этого психотропа крупным размером считается масса более одного грамма. СК завел 16 уголовных дел по 328-й статье – к слову, сегодня ее
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