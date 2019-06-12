СК: в Пинск привозили героин из России

Источник материала: KYKY

Брестские таможенники вместе с МВД обнаружили канал поставки героина в Пинске. Наркотики привозили в город с осени прошлого года, пишет ГТК.

Оказалось, перевозкой психотропов занимались уже судимые беларусы, один из которых живет в Москве. В нашу страну наркотики попадали через попутный транспорт, их распространяли в Пинске при помощи закладок. Фотографии с местами, в которых их прятали, покупателям присылали через мессенджеры.

Следствие установило, что в общей сложности беларусы сбыли 22 грамма героина (около 220 доз). Причем для этого психотропа крупным размером считается масса более одного грамма. СК завел 16 уголовных дел по 328-й статье – к слову, сегодня ее смягчили , но не для всех.