Пропавшую девочку нашли в России

Местонахождение семилетней Елизаветы Корейчук помогли установить правоохранители России.

Об этом сообщается на сайте УВД Гомельского исполкома.

Девочка, пропавшая 12 июня вечером в Жлобине, была найдена на территории России. Ее действительно увела

Сейчас Лиза находится в Старицком отделе полиции УМВД России по Тверской области и будет передана законному представителю несовершеннолетней для возращения домой.