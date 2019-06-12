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Пропавшую девочку нашли в России

13.06.2019 17:43 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Местонахождение семилетней Елизаветы Корейчук помогли установить правоохранители России.

Об этом сообщается на сайте УВД Гомельского исполкома.

Девочка, пропавшая 12 июня вечером в Жлобине, была найдена на территории России. Ее действительно увела

Сейчас Лиза находится в Старицком отделе полиции УМВД России по Тверской области и будет передана законному представителю несовершеннолетней для возращения домой.

Напомним, милиция ранее обратилась за помощью к людям в поисках третьеклассницы Елизаветы Кирейчук, которая ушла из дома 12 июня вечером и не вернулась.

 
 
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Местонахождение семилетней Елизаветы Корейчук помогли установить правоохранители России. Об этом сообщается на сайте УВД Гомельского исполкома.
 
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