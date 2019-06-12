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Пропавшую девочку нашли в России
Источник материала: БДГ
Местонахождение семилетней Елизаветы Корейчук помогли установить правоохранители России.
Об этом
Девочка, пропавшая 12 июня вечером в Жлобине, была найдена на территории России. Ее действительно увела
Сейчас Лиза находится в Старицком отделе полиции УМВД России по Тверской области и будет передана законному представителю несовершеннолетней для возращения домой.
Напомним, милиция ранее
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Местонахождение семилетней Елизаветы Корейчук помогли установить правоохранители России. Об этом сообщается на сайте УВД Гомельского исполкома.
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