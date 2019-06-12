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Банк развития Беларуси начал финансирование малого бизнеса за счет средств фонда Халифы
Источник материала: Интерфакс
Банк развития Беларуси за первый месяц освоения ресурсов кредитной линии фонда поддержки предпринимательства имени Халифы (ОАЭ) выдал ресурсов более чем на $1 млн, сказано в сообщении белорусского банка.
В банке подчеркивают высокую востребованность ресурсов, которые выдаются в инвалюте по максимальной ставке 5,5%.
Банк развития подписал с фондом Халифы меморандум о предоставлении долгосрочной кредитной линии на $25 млн в июне 2017 года. Средства предназначены для реализации совместных инициатив по поддержке проектов предприятий микро, малого и среднего бизнеса.
Участниками проекта в настоящее время являются 8 банков-партнеров Банка развития.
Фонд Халифы был основан в 2007 году как независимая некоммерческая организация правительства Абу-Даби с общим объемом капитала более $540 млн. Цель учреждения фонда – создание нового поколения эмиратских предпринимателей посредством поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в ОАЭ. Фонд Халифы также готов предоставлять ресурсы для создания благоприятного инвестиционного климата в странах-партнерах фонда.
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Банк развития Беларуси за первый месяц освоения ресурсов кредитной линии фонда поддержки предпринимательства имени Халифы (ОАЭ) выдал ресурсов более чем на $1...
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