Банк развития Беларуси начал финансирование малого бизнеса за счет средств фонда Халифы

Источник материала: Интерфакс

Банк развития Беларуси за первый месяц освоения ресурсов кредитной линии фонда поддержки предпринимательства имени Халифы (ОАЭ) выдал ресурсов более чем на $1 млн, сказано в сообщении белорусского банка.

В банке подчеркивают высокую востребованность ресурсов, которые выдаются в инвалюте по максимальной ставке 5,5%.

Банк развития подписал с фондом Халифы меморандум о предоставлении долгосрочной кредитной линии на $25 млн в июне 2017 года. Средства предназначены для реализации совместных инициатив по поддержке проектов предприятий микро, малого и среднего бизнеса.

Участниками проекта в настоящее время являются 8 банков-партнеров Банка развития.

Фонд Халифы был основан в 2007 году как независимая некоммерческая организация правительства Абу-Даби с общим объемом капитала более $540 млн. Цель учреждения фонда – создание нового поколения эмиратских предпринимателей посредством поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в ОАЭ. Фонд Халифы также готов предоставлять ресурсы для создания благоприятного инвестиционного климата в странах-партнерах фонда.