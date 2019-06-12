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Семилетняя девочка, пропавшая в Жлобине, нашлась спустя сутки в России
Источник материала: Интерфакс
Семилетняя Елизавета Кирейчук, которая пропала 12 июня в Жлобине, была обнаружена в России, сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси.
"Сегодня днем в тесном взаимодействии с правоохранительными органами Российской Федерации установлено местонахождение семилетней Елизаветы Кирейчук, которая пропала без вести 12 июня в Жлобине. Девочка обнаружена на территории России", - отметили в ведомстве.
По информации правоохранителей, в настоящее время ребенок находится в Старицком отделе полиции УМВД России по Тверской области и будет передан законному представителю несовершеннолетней для возращения домой.
"Сотрудники уголовного розыска выясняют все обстоятельства произошедшего", - подчеркнули в МВД.
Ранее сообщалось, что Елизавета Кирейчук пропала 12 июня около 19:00. Она ушла с игровой площадки в 17-м микрорайоне Жлобина. На записи с уличной камеры было видно, как девочку ведет за руку некая женщина. Местные жители говорят, что видели ее в этом районе неоднократно и она не совсем здорова.
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Семилетняя Елизавета Кирейчук, которая пропала 12 июня в Жлобине, была обнаружена в России, сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси. "Сегодня днем в тесном...
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