Россия сделает так, чтобы размещение дополнительных американских сил в Польше не угрожало безопасности РФ – Песков

Источник материала: Интерфакс

Российские военные анализируют информацию, связанную с планами по размещению дополнительных американских сил в Польше и принимают меры для обеспечения безопасности РФ, заявили в Кремле.

"Ни у кого не должно быть сомнений, что российские военные с большим вниманием фиксируют все эти сообщения, анализируют эту информацию, и делают так, чтобы подобные шаги никоим образом не угрожали безопасности РФ", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления президентов США и Польши о планах разместить дополнительные силы, в том числе беспилотники, на польской территории.

Как сообщалось, президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали совместную декларацию об оборонном сотрудничестве, согласно которой Вашингтон намерен разместить на территории Польши эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9.

Согласно официальному сообщению, США также планируют расширить свое нынешнее военное присутствие в Польше, насчитывающее примерно 4,5 тыс. военнослужащих. "Ожидается, что в ближайшем будущем это постоянное присутствие увеличится примерно на 1000 военнослужащих США и будет сосредоточено на обеспечении дополнительных возможностей обороны и сдерживания в Польше", - говорится в документе.