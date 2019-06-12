ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КТЖ и БелАЗ просят ЕЭК пересмотреть пошлину на ж/д колеса с Украины на фоне их дефицита на рынке ЕАЭС

13.06.2019 17:09 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Евразийская экономическая комиссия начала повторное антидемпинговое расследование в отношении стальных цельнокатаных колес (ЦКК), ввозимых на территорию ЕАЭС с Украины.

Инициаторами повторного расследование выступили ОАО "БелАЗ" и национальная железнодорожная компания "Казахстан темир жолы" (КТЖ), говорящие о недостатке предложения ж/д колес на рынке ЕАЭС и высоком спросе, который не может быть удовлетворен за счет объемов импорта колес из третьих стран и имеющихся производственных мощностей предприятий государств-членов ЕАЭС, следует из материалов ЕЭК.

Дефицит колес, по данным этих компаний, привел к росту цен на ЦКК производителей ЕАЭС, а также на товар, импортируемый из Украины.

"БелАЗ и КТЖ просят пересмотреть существующую антидемпинговую пошлину на украинские ж/д колеса, которая составляет 34,22% от таможенной стоимости, и предлагают приостановить на период проведения повторного расследования действие антидемпинговой меры.

ЕЭК принимает комментарии от заинтересованных в расследовании лиц в течение 60 дней с даты его начала.

В РФ колеса выпускают "Выксунский металлургический завод" (входит в ОМК, около 850 тыс. шт. в год) и "Нижнетагильский металлургический комбинат" (входит в Evraz, около 550 тыс. шт.).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евразийская экономическая комиссия начала повторное антидемпинговое расследование в отношении стальных цельнокатаных колес (ЦКК), ввозимых на территорию ЕАЭС с...
 
Новости дня
Новости разные
 
В штаб-квартире НОК презентовали экипировку и огласили медальные задачи на II Европейские игры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • сумки женские кожаные италия бренды распродажа в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика