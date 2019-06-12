КТЖ и БелАЗ просят ЕЭК пересмотреть пошлину на ж/д колеса с Украины на фоне их дефицита на рынке ЕАЭС

Источник материала: Интерфакс

Евразийская экономическая комиссия начала повторное антидемпинговое расследование в отношении стальных цельнокатаных колес (ЦКК), ввозимых на территорию ЕАЭС с Украины.

Инициаторами повторного расследование выступили ОАО "БелАЗ" и национальная железнодорожная компания "Казахстан темир жолы" (КТЖ), говорящие о недостатке предложения ж/д колес на рынке ЕАЭС и высоком спросе, который не может быть удовлетворен за счет объемов импорта колес из третьих стран и имеющихся производственных мощностей предприятий государств-членов ЕАЭС, следует из материалов ЕЭК.

Дефицит колес, по данным этих компаний, привел к росту цен на ЦКК производителей ЕАЭС, а также на товар, импортируемый из Украины.

"БелАЗ и КТЖ просят пересмотреть существующую антидемпинговую пошлину на украинские ж/д колеса, которая составляет 34,22% от таможенной стоимости, и предлагают приостановить на период проведения повторного расследования действие антидемпинговой меры.

ЕЭК принимает комментарии от заинтересованных в расследовании лиц в течение 60 дней с даты его начала.

В РФ колеса выпускают "Выксунский металлургический завод" (входит в ОМК, около 850 тыс. шт. в год) и "Нижнетагильский металлургический комбинат" (входит в Evraz, около 550 тыс. шт.).