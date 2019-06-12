Источник материала: Интерфакс

Синоптики прогнозируют жару на ближайшие дни.

"В ближайшие дни максимальная дневная температура будет достигать 32-34 градусов. После субботы, 15 июня, ожидается незначительное снижение - до 30 градусов, но исключительно по северо-западной части Беларуси", - рассказали синоптики. Что касается Минска, то по прогнозам Белгидромета, как и в предыдущие дни, днем температура будет колебаться у отметки в 30 градусов.

Температурный рекорд июня побит почти на 3 градуса. В 2000-м году температура поднялась в Минске до 30,9°С, 12 июня этого года - уже до +32,7°С. И в ближайшие дни не стоит ожидать существенного изменения погоды, сообщили порталу Interfax.by в Белгидромете.

Синоптики не смогли дать прогноз на более длительную перспективу.