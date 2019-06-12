ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В субботу "похолодает" до 30°С - синоптики

13.06.2019 16:47 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Синоптики прогнозируют жару на ближайшие дни.

"В ближайшие дни максимальная дневная температура будет достигать 32-34 градусов. После субботы, 15 июня, ожидается незначительное снижение - до 30 градусов, но исключительно по северо-западной части Беларуси", - рассказали синоптики. Что касается Минска, то по прогнозам Белгидромета, как и в предыдущие дни, днем температура будет колебаться у отметки в 30 градусов.

Температурный рекорд июня побит почти на 3 градуса. В 2000-м году температура поднялась в Минске до 30,9°С, 12 июня этого года - уже до +32,7°С. И в ближайшие дни не стоит ожидать существенного изменения погоды, сообщили порталу Interfax.by в Белгидромете.

Синоптики не смогли дать прогноз на более длительную перспективу.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"В ближайшие дни максимальная дневная температура будет достигать 32-34 градусов. После субботы, 15 июня, ожидается незначительное снижение - до 30 градусов, но...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чацвёра дзяцей пацярпелі ў ДТЗ пад Салігорскам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика