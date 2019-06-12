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«Горячая линия» для оздоровительных лагерей
13.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Летняя пора — время ярких эмоций и, безусловно, солнца, отдыха и оздоровления. Тысячи детей в Гродненском регионе выбрали для лета оздоровительные лагеря. Кампания летнего детского оздоровления готовилась скрупулезно и ответственно в течение всего года и тысячи юных белорусов уже прямо сейчас играют и укрепляют здоровье на свежем воздухе в лагерях. И для удобства родителей, чтобы ответить оперативно на любые вопросы уже во время отдыха любимого чада — будь то организация работы лагеря или проблемы с пребыванием там детей — организована специальная «Горячая линия» в редакции газеты «Гродзенская праўда». Каждое обращение будет зафиксировано и проконтролировано.
Обратиться можно сразу по нескольким телефонам. «Горячая линия» работает в редакции газеты «Гродзенская праўда» – 71-51-19. Позвонить также можно по телефонам: 77-09-53 – в
Сегодня информацию о летнем досуге своего ребенка родители могут получить на сайтах «Гродзенскай праўды» и управления образования области. Для большего удобства разработана электронная база всех круглосуточных лагерей, размещена
Также, для комфорта родителей создана таблица количества свободных путевок в летние оздоровительные лагеря на следующие смены.
Количество свободных мест в стационарных оздоровительных лагерях Гродненской области
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Летняя пора — время ярких эмоций и, безусловно, солнца, отдыха и оздоровления. Тысячи детей в Гродненском регионе выбрали для лета оздоровительные лагеря. Кампания...
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