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«Горячая линия» для оздоровительных лагерей

13.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Горячая линия» для оздоровительных лагерей

Летняя пора — время ярких эмоций и, безусловно, солнца, отдыха и оздоровления. Тысячи детей в Гродненском регионе выбрали для лета оздоровительные лагеря. Кампания летнего детского оздоровления готовилась скрупулезно и ответственно в течение всего года и тысячи юных белорусов уже прямо сейчас играют и укрепляют здоровье на свежем воздухе в лагерях. И для удобства родителей, чтобы ответить оперативно на любые вопросы уже во время отдыха любимого чада — будь то организация работы лагеря или проблемы с пребыванием там детей — организована специальная «Горячая линия» в редакции газеты «Гродзенская праўда». Каждое обращение будет зафиксировано и проконтролировано. 
 

Обратиться можно сразу по нескольким телефонам. «Горячая линия» работает в редакции газеты «Гродзенская праўда» – 71-51-19. Позвонить также можно по телефонам: 77-09-53 – в главное управление образования облисполкома, 72-04-37 – в Гродненское областное управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Сегодня информацию о летнем досуге своего ребенка родители могут получить на сайтах «Гродзенскай праўды» и управления образования области. Для большего удобства разработана электронная база всех круглосуточных лагерей, размещена интерактивная карта баз лагерей, указаны контакты специалистов, курирующих работу оздоровительных лагерей в районах.
 
Также, для комфорта родителей создана таблица количества свободных путевок в летние оздоровительные лагеря на следующие смены.
 

Количество свободных мест в стационарных оздоровительных лагерях Гродненской области

район

название оздоровительного лагеря

3 смена

4 смена

5 смена

Берестовицкий

«Берестовицкий»

13.07-30.07

50

02.08-19.08

100

нет

Волковысский

«Россь»

нет

нет

нет

Вороновский

«Ромашка»

нет

нет

нет

Зельвенский

«Голубая волна»

нет

03.08-20.08

20

  

Гродненский

«Сузорье»

нет

нет

нет

Кореличский

«Вясёлка»

нет

21.07-07.08

20

нет

Лидский

«Солнышко»

нет

нет

нет

«Березка»

нет

нет

нет

«Спутник»

нет

нет

нет

Мостовский

«Неман»

нет

31.07-17.08

15

нет

Новогрудский

«Свитязь»

нет

нет

нет

Ошмянский

«Дружба»

нет

нет

нет

Островецкий

«Ласточка»

нет

нет

нет

Слонимский

«Лесной»

нет

01.08-18.08

65

нет

Сморгонский

«Орлёнок»

нет

нет

нет

Щучинский

«Космодром»

нет

22.07-08.08

102

11.08-28.08

122
 

«Зорька юбилейная»

нет

нет

нет

Озеры

нет

    

ДОЛ «Купалинка»

нет

нет

нет

Оздоровительный лагерь «Дружба

нет

нет

нет

«Березка», детский оздоровительный лагерь (а/г Озеры)

нет

нет

нет

ГУО «Гродненский областной детский оздоровительный лагерь «Юность»

нет

нет

нет

ГУО «Адампольский областной спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец»

нет

нет

  
https://grodnonews.by/
 
 
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Летняя пора — время ярких эмоций и, безусловно, солнца, отдыха и оздоровления. Тысячи детей в Гродненском регионе выбрали для лета оздоровительные лагеря. Кампания...
 
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