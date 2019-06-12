«Горячая линия» для оздоровительных лагерей

Источник материала: Вороновская газета





Летняя пора — время ярких эмоций и, безусловно, солнца, отдыха и оздоровления. Тысячи детей в Гродненском регионе выбрали для лета оздоровительные лагеря. Кампания летнего детского оздоровления готовилась скрупулезно и ответственно в течение всего года и тысячи юных белорусов уже прямо сейчас играют и укрепляют здоровье на свежем воздухе в лагерях. И для удобства родителей, чтобы ответить оперативно на любые вопросы уже во время отдыха любимого чада — будь то организация работы лагеря или проблемы с пребыванием там детей — организована специальная «Горячая линия» в редакции газеты «Гродзенская праўда». Каждое обращение будет зафиксировано и проконтролировано.

Обратиться можно сразу по нескольким телефонам. «Горячая линия» работает в редакции газеты «Гродзенская праўда» – 71-51-19. Позвонить также можно по телефонам: 77-09-53 – в главное управление образования облисполкома , 72-04-37 – в Гродненское областное управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

интерактивная карта баз лагерей , указаны контакты специалистов, курирующих работу оздоровительных лагерей в районах. Сегодня информацию о летнем досуге своего ребенка родители могут получить на сайтах «Гродзенскай праўды» и управления образования области. Для большего удобства разработана электронная база всех круглосуточных лагерей, размещена, указаны контакты специалистов, курирующих работу оздоровительных лагерей в районах.

Также, для комфорта родителей создана таблица количества свободных путевок в летние оздоровительные лагеря на следующие смены.

Количество свободных мест в стационарных оздоровительных лагерях Гродненской области район название оздоровительного лагеря 3 смена 4 смена 5 смена Берестовицкий «Берестовицкий» 13.07-30.07 50 02.08-19.08 100 нет Волковысский «Россь» нет нет нет Вороновский «Ромашка» нет нет нет Зельвенский «Голубая волна» нет 03.08-20.08 20 Гродненский «Сузорье» нет нет нет Кореличский «Вясёлка» нет 21.07-07.08 20 нет Лидский «Солнышко» нет нет нет «Березка» нет нет нет «Спутник» нет нет нет Мостовский «Неман» нет 31.07-17.08 15 нет Новогрудский «Свитязь» нет нет нет Ошмянский «Дружба» нет нет нет Островецкий «Ласточка» нет нет нет Слонимский «Лесной» нет 01.08-18.08 65 нет Сморгонский «Орлёнок» нет нет нет Щучинский «Космодром» нет 22.07-08.08 102 11.08-28.08 122 «Зорька юбилейная» нет нет нет Озеры нет ДОЛ «Купалинка» нет нет нет Оздоровительный лагерь «Дружба нет нет нет «Березка», детский оздоровительный лагерь (а/г Озеры) нет нет нет ГУО «Гродненский областной детский оздоровительный лагерь «Юность» нет нет нет ГУО «Адампольский областной спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец» нет нет