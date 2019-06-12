Романтика похода и костра

Источник материала: Вороновская газета





Именно с них начались каникулы для учащихся 10 класса Дотишской средней школы. Вместе с классным руководителем Л.А.Троцкой мы отправились в поход по маршруту Дотишки – Радунь – агроусадьба «Ё-моё». Денек выдался теплым и солнечным. Погода предвещала нам хорошие впечатления. По пути любовались засеянными полями зерновых, растущим рапсом — так красива наша малая родина, глаз не оторвать.

Пешком мы добрались до г.п. Радунь — поселка с богатой и интересной историей. Побывали возле иешивы, костела, узнали их историю, направились на место еврейского гетто. Посетили кладбище, где в годы Великой Отечественной войны были зверски расстреляны евреи.

Далее наш маршрут лежал к агроусадьбе «Ё-моё». Свежий воздух, тишина и неповторимый природный ландшафт — все здесь располагает к активному отдыху. Гостеприимные хозяева агроусадьбы создали нам полный комфорт, разрешили играть в футбол, волейбол, рыбачить на пруду, прыгать на батуте. Это такое удовольствие! Еще намного приятнее сварить на костре уху, приготовить завтрак, обед и ужин. Два дня, проведенных вместе с друзьями, — это время приятных воспоминаний, общения, возможностей лучше узнать друг друга.

Хотим выразить огромную благодарность Виктору Валерьевичу Линго за предоставленную возможность хорошего отдыха в «Ё-моё», за чуткость и внимательность к нам, детям, за то, что каждый из нас получил.

Было здорово встретить лето именно так!

Екатерина Люборт,

учащаяся 10 класса Дотишской СШ.