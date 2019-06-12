Почти как Илон Маск: в Томске в стратосферу запустили «жигули» с картонным главой Роскосмоса

Источник материала: Tut.by

Помните машину с манекеном, которую Илон Маск отправил бороздить космос? Ученые из Томска решили тоже отправили в стратосферу автомобиль, правда, красную «семерку». Игрушечную. Зато за рулем сидел глава «Роскосмоса», картонный. Эксперимент удался: стратостат, заправленный гелием продрейфовал почти 2000 километров, а камера, установленная вместе с машиной записала атмосферное видео с высоты в 12 километров.