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Почти как Илон Маск: в Томске в стратосферу запустили «жигули» с картонным главой Роскосмоса

13.06.2019 18:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Помните машину с манекеном, которую Илон Маск отправил бороздить космос? Ученые из Томска решили тоже отправили в стратосферу автомобиль, правда, красную «семерку». Игрушечную. Зато за рулем сидел глава «Роскосмоса», картонный. Эксперимент удался: стратостат, заправленный гелием продрейфовал почти 2000 километров, а камера, установленная вместе с машиной записала атмосферное видео с высоты в 12 километров.

 
 
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Посмотрите на необычный эксперимент из России. Почти как у Маска!
 
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