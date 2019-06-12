Защита от солнца и модный аксессуар: выбираем солнцезащитные очки

Источник материала: Tut.by



Лето — пора моря, пляжа и солнца. Солнцезащитные очки — это не только модный аксессуар. Предлагаем разобраться с тем, как выбрать солнцезащитные очки.

Содержание:

Удобная оправа — залог успеха





То, каким будет оттенок оправы, ее материал, декор, целиком и полностью будет зависеть от вас. Вес и удобство аксессуара влияют на комфорт и самочувствие. Важно, чтобы оправа не сдавливала череп, что может стать причиной появления головных болей, дискомфорта. При наличии красных следов на висках от дужек рекомендуем подобрать более широкий вариант солнечных очков.

Отдавайте предпочтение легким оправам, которые будут плотно сидеть и не будут спадать при активных движениях головой. Правильно подобранные очки позволяют заниматься спортом, аксессуар не начнет слетать. Практичным вариантом будет оправа из пластмассы хорошего качества, которая не будет нагреваться, будет легкой и будет хорошо держаться.

Как выбрать солнцезащитные очки по форме лица





Людям с овальным лицом подходят разные варианты оправы, даже выполненные в нестандартных формах. Круглое лицо уравновесят оправы в виде «бабочек, кошачьего глаза». Они обязательно должны расширяться кверху. Квадратное лицо сделают мягче каплевидные, овальные, округлые солнцезащитные очки. Лицо треугольной формы и в форме сердца можно уравновесить круглыми очками, не имеющими оправы.

Выпускаются универсальные варианты оправ, которые подходят всем. Это «вайфареры» и «авиаторы». Модели считаются классикой, они актуальны в течение многих лет, могут лишь дополняться необычным декором.

Кроме формы, обратите внимание на цвет оправы и стекол: они должны гармонировать с цветом кожи, волос.

Затемнённость линз и поляризация





То, насколько должны быть затемнены линзы, зависит от места, где будут использоваться очки. Для более надежной защиты глаз лучше выбирайте солнцезащитные очки с максимально темными линзами. Универсальным городским вариантом считаются градиентные линзы, но для отдыха они не подойдут.

Темные линзы не всегда гарантируют безопасность для глаз. Чтобы защитить глаза, понадобится покупать линзы с маркировкой UVB или UVA.

Варианты поляризационных линз популярны еще с 90-х годов. Главная их цель — не пропускать светоотражения ото льда, воды, асфальта, снега, чтобы уменьшить уровень нагрузки на глаза. Эта модель комфортна во время солнечной погоды.

Поляризационные линзы подходят для водителей, путешественников, которые отправляются на море или в горы. Чтобы проверить, действительно ли линза поляризационная, посмотрите в очках на блестящую поверхность: блики должны значительно уменьшиться.

Покупаем две модели





Мода быстротечна, но чтобы каждый год не покупать новые модели очков, рекомендуем обзавестись двумя классическими вариантами изделий. Первый следует покупать качественный, который прослужит несколько лет, второй — ультрамодный, недорогой. В результате вы сможете создавать разные образы.

Не стоит покупать слишком дешевые модели, поскольку они вряд ли будут способны защитить от ультрафиолетового излучения. Нужно отдавать себе отчет, что это не более чем просто аксессуары. Помните, что цена моделей формируется из стоимости линз, качества защитного покрытия, фурнитуры, материала оправы.

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