НАША «ЭРА»: «Люди в черном: Интернэшнл» — деньги пахнут ностальгией

Источник материала: Новости Дзержинска

Наша традиционно-непостоянная рубрика о новинках кинопрома, которые время от времени появляются в нашей «ЭРЕ».

Да-да, давненько не писали, мы в курсе. И тому есть определенная причина — полнейшее разочарование и нежелание вводить наших читателей в заблуждение по поводу тех новинок, которые имели место быть за все это время в нашей «Эре». Если вы не в курсе, что такое «Эра» и почему она наша — что вы вообще забыли на этой страничке в интернете?

Разочарование, естественно, было получено опытным путем.

Я тут повадился было ходить в кинотеатр — развлечение получше многих, особенно на выходных — и внезапно для себя обнаружил, что все плохо от слова «совсем». Не то чтобы я пребывал в каких-то иллюзиях — нет, я прекрасно в курсе, что бабло давно победило все. Просто, если честно, не думал, что настолько полно и бесповоротно.

Эта неутешительная в своей простоте мысль меня посетила после пяти-шести посещений кинотеатра, за время которых я не увидел НИ ОДНОГО годного к употреблению фильма. Хотя нет, вру, был же второй «Дэдпул». Это я к тому, чтобы вы понимали — у меня нет никаких специальных предпочтений в виде авторского кино, я вполне в состоянии справляться со жвачкой.

Могу даже добавки попросить.





Кино должно, прежде всего, развлекать, во всяком случае, в нынешних реалиях. Так что никаких просветительских функций на свои походы я не возлагал — хотелось просто получить удовольствие от процесса на экране: кому-то сопереживать, удивляться сюжетным твистам, поражаться тому, как все ладненько скроено.

И за все это время — полнейший штиль. Хотя — опять вру. Было легкое раздражение из-за того, что современные киноделы считают зрителей совершеннейшими, непроходимыми тупицами. Иначе объяснить всю ту водно-эмульсионную гадость, которой нас пичкают с больших экранов я не в состоянии.

Конечно, можно грешить на полнейшую некомпетентность сценаристов, режиссеров и иже с ними. Но это, согласитесь, было бы уже слишком. Скорее всего, нас действительно считают недалекими дурачками. Рановато, господа, рановато. Вам бы еще пару десятилетий подождать, хотя бы просто для того, чтобы интерес к процессу не угасал у думающей части населения.

Тем не менее, «процесс» на месте не стоит, и лучшее тому подтверждение — выкатившийся недавно в прокат перезапуск франшизы «Люди в черном» с припиской «Интернэшнл». Означает это ровным счетом одно — никаких вам агентов Kay и Jay, никакой внятной предыстории героев, никакой интриги и, соответственно, никакого сюжета.





Да, назвать сюжетом кучу разрозненным сцен, увы, язык не поворачивается.

Что в новомодном «ЛВЧ: И» есть, так это безудержное желание сыграть на ностальгических чувствах зрителей, собрать кассу и, по возможности, запустить еще одну баблодойку, чтобы потом из года в год штамповать сиквелы, приквелы и вбоквелы, особо не заморачиваясь. Можно иногда мордашки фронтменов (и вуменов) менять — в зависимости от того, чья лучше продается.

Это, к слову, об актерах — Тесса Томпсон и Крис Хэмсворт. Они довольно неплохо зарекомендовали себя (в финансовом плане, естественно) ранее, поэтому и оказались на главных ролях. Только вот та «магия» между «Тором» и «Валькирией», которая многим приглянулась (мне — нет), здесь совершенно не работает. Ей банально не за что зацепиться — герои будто стерильны.





Вернее, они максимально шаблонные, а их бэкграунд — это что-то такое, что произошло когда-то там, и о чем нам сообщили постфактум, причем, ограничившись парочкой предложений. Агент H (Крис Хэмсворт) — легендарный сотрудник МВЧ, когда-то спасший мир (по сути же просто тупорылая гора мышц с нарочито выставляемой на показ сексуальностью).

Агент М (Тесса Томпсон) — как вы думаете кто? Если вы подумали про сильную и независимую, то можете добавить сюда еще гениальную (по сути же — второстепенный персонаж, на которого всем, в том числе и Агенту Н, совершенно насрать). Способен ли такой тандем вызвать хоть какой-нибудь эмоциональный отклик? Да — я все про то же легкое раздражение.

Ну, и, наконец, самое главное — представляете, я НЕ СМОТРЕЛ «Люди в черном: Интернэшнл». Все вышеперечисленное — плод моей писательской фантазии, подкрепленный, как вы уже теперь знаете, опытом походов в кинотеатр. Причем я ни капельки не сомневаюсь в том, что мои прогнозы верны или, по крайней мере, близки к таковым.

Верить мне на слово я не заставляю — сходите и убедитесь сами. Потом в комментариях напишите, насколько я оказался близок к истине. Меня же просто выворачивает от осознания того, что какая-то кучка зажравшихся толстосумов, привыкших к сверхприбылям, запускает свои клешни в нашу с вами ностальгию в надежде и здесь срубить легких деньжат. И ведь срубят же.



