«Не пропускают на паспортном контроле». Как белорус похудел с 200 кг до неузнаваемости

Источник материала: Tut.by

К 25 годам Александр Воровский из Марьиной Горки весил 198 килограммов. Доктора предрекали: с таким ожирением доживете лет до 40. Парень решил не сдаваться — и худеть. Сейчас ему 30, позади больше 100 сброшенных килограммов.



Фото: из личного архива героя

«Стал на весы, показали ошибку»

Александр признается: полным был с детства. Закончил школу с весом уже больше 100 кг. Причины банальные: ел без меры и ленился пройтись даже пару километров до магазина.

— Я жил обычной жизнью, не замечая своей проблемы. Дома говорили: «Перерастешь!». В школе этот вопрос вообще не поднимали. Поэтому я не ощущал себя каким-то другим, просто жил, как все. У меня было очень много друзей, женское внимание. Возможно, поэтому осознание проблемы пришло так поздно.



Фото: из личного архива героя

К 25 годам Александр весил 200 килограммов. Мысли насчет того, что пора бы похудеть, к нему приходили. Молодой человек пытался то не есть после шести, то вовсе голодать. Но эксперименты проваливались, а планы похудеть «к лету» плавно перетекали в планы похудеть «к Новому году».

— У меня, как и у любого толстяка, была боязнь весов. Но в какой-то момент они появились у меня дома. Я ходил вокруг дня два, не решаясь взвеситься. Весы были на 180 килограммов. Я стал на них — показали ошибку. Это был момент, когда я понял: действительно очень много вешу.



Фото: из личного архива героя

Узнать свой вес помогли только в больнице. Результат — 198 килограммов — стал полным шоком. Молодой человек записался в тренажерный зал. Однако занятия пришлось оставить: в таком весе любое упражнение давалось с трудом и напряжением, а из-за неправильной техники появились проблемы с плечом.

— Чуть позже я попал на комиссию в военкомат — и оттуда к эндокринологу. К тому моменту вес был уже 200 килограммов. Доктор сказал: на фоне ожирения и гормонального сбоя с таким образом жизни протянете лет до 40. А может быть, даже меньше. С этого момента я принял решение: не буду сдаваться.

«Хотелось все бросить»



Фото: из личного архива героя

Начать похудение Александр решил с бега, но, когда появилась боль в суставах, умерил пыл и начал просто много ходить. Результат был, но хотелось большего: молодой человек решил изменить питание.

— Я не знал, что именно нужно делать. Искал информацию в интернете, читал литературу, делал что-то интуитивно. Сначала уменьшил порции, отказался от чая с сахаром и ограничил себя в ужине. Потом перестал жарить и перешел на запекание. Это работало. Когда в какой-то момент вес переставал снижаться — я снова принимался изучать вопрос.



Фото: из личного архива героя

В интернете Александр нашел диету на 1200 ккал. Это, конечно, очень мало для мужчины его веса — но молодой человек только дублировал продукты из списка, а ел больше, чем предлагалось. Когда вес упал до 150 кг, купил себе велосипед.

— Иногда, конечно, хотелось все бросить, потому что смотришь в зеркало — и все равно в большом весе. Не замечаешь, что ушли 10 кг: как был толстый, так и остался. Это очень сильно давит на психику.



Фото: из личного архива героя

Александр отмечает, что ему в похудении очень помогла поддержка близких, хотя жизнь с родителями полна кулинарных соблазнов.

— Невозможно в одну минуту поменять свои пищевые привычки. Для этого нужно время, адаптация. Я себе запретил очень много того, что ел с детства. А когда дома на ужин жареная картошечка, например, очень трудно удержаться.

Срывы и откаты, по словам Александра, случались в основном из-за строгих запретов. Однако молодой человек старался надолго не отклоняться от курса. Максимум пять набранных килограммов — и опять худеть.



Фото: из личного архива героя

Со временем Александр снова решился на занятия в тренажерке. Чтобы тренироваться с инструктором, ездил из Марьиной горки в другой город.

— В похудении важно действие и постоянство. Ежедневные маленькие шаги дадут больший результат, особенно если ты получаешь удовольствие от процесса. Я радовался, когда терял всего лишь один килограмм за месяц, и понимал, что не хочу худеть быстро. Наедая жир десятилетиями, нельзя избавиться от него за неделю.

Уже на 140 килограммах молодой человек стал замечать, как растягивается и обвисает кожа.

— Я изучил этот вопрос и начал делать скрабы, массажи, ходить в баню и использовать увлажняющие кремы. Эти действия помогли мне подтянуть кожу и уменьшить растяжки. Но, конечно же, лишнее есть, и, наверное, это можно убрать только хирургическим путем.

«Стал другим человеком»



Фото: из личного архива героя

Несколько лет назад Александр переехал в Москву: в Беларуси стало труднее зарабатывать деньги, да и всегда хотелось пожить в большом городе. Сейчас молодой человек работает администратором в бойцовском клубе и там же занимается онлайн-проектом, где помогает людям похудеть.

— Сейчас я понимаю, что стал другим человеком. Когда летал в Беларусь, меня даже в аэропорту не пропускали, потому что в паспорте выгляжу совсем иначе.



Фото: из личного архива героя

Александр увлекается боксом, тренирует силовые показатели в зале, катается на велосипеде. В свои 30 весит 97 килограммов (при росте 186 см). Но признается, что хочет похудеть еще на 7 кг.

— У меня нет желания построить тело бодибилдера или заниматься боксом профессионально. Я мечтаю о том, чтобы получить максимально функциональную форму. Хочется бегать, лучше подтягиваться на турнике. Это то, что я не мог сделать никогда в жизни! В детстве не позволяла полнота, и я был в спецгруппе по физкультуре, которая от этого освобождала. А сейчас, например, я могу хорошо и красиво подтянуться 10 раз. И это меня очень мотивирует.

Если вы тоже можете поделиться впечатляющей историей о том, как сбросили лишний вес, начали тренироваться и стали за ЗОЖ, пишите на elena.melnikova@tutby.com.