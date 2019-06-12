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Четыре ребенка попали в больницу после крупного ДТП в Солигорском районе

13.06.2019 18:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Четыре ребенка попали в больницу после крупного ДТП в Солигорском районе
Следственный комитет РБ

Как стало известно, крупное дорожно-транспортное происшествие произошло днем 12 июня. 39-летняя женщина управляла автомобилем Renault и двигалась по второстепенной дороге «Погост – Слуцк».

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Как пояснила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна БЕЛОНОГ, при выезде на главную дорогу «Бобруйск – Глуск – Любань» водитель проигнорировала требования дорожного знака «Движение без остановки запрещено» и допустила столкновение с грузовым автомобилем МАЗ.

В результате аварии пострадали 8-летний, 9-летний, 14-летний и 15-летний школьники, которые ехали на заднем сидении Renault, а также водитель и ее родственница. Все они госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства аварии. Уже установлено, что дети перевозились с нарушением правил. Назначен ряд экспертиз. Следствие обращается к гражданам, которые располагают информацией, записями видеорегистратора с места происшествия, с просьбой обратиться в правоохранительные органы.

 
 
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