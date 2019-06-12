ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как принять на работу иностранца?

13.06.2019 — Разное | Герой працы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Герой працы

Как принять на работу иностранца?Особенности трудоустройства граждан государств-членов ЕАЭС

Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г. установлено, что трудящиеся-мигранты (члены семей трудящихся-мигрантов) государств Сторон (Граждане Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Армения и Кыргызской Республики) имеют право на пользование льготами и преференциями, в частности:

трудящимся-мигрантам не требуется получения разрешений на осуществление трудовой деятельности на территориях государств Сторон (трудовая деятельность граждан указанных государств регулируется на основе трудового договора (контракта) в соответствии с законодательством о труде Республики Беларусь либо гражданско-правового договора);

трудящийся-мигрант, прибывший в целях осуществления трудовой деятельности или трудоустройства, и члены его семьи освобождаются от регистрации (постановки на учёт по месту пребывания) в уполномоченных органах государства трудоустройства в течение 30 суток с даты въезда на территорию государства трудоустройства;

в случае досрочного расторжения трудового договора после истечения 90 суток с даты въезда на территорию государства трудоустройства трудящийся-мигрант имеет право в течение 15 дней заключить новый трудовой договор, в том числе с другим работодателем, или гражданско-правовой договор в порядке и на условиях, предусмотренным законодательством государства трудоустройства.

Ответственность за нарушение порядка занятия трудовой деятельностью

Нарушение иностранцем порядка занятия трудовой деятельностью влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до 20 базовых величин с депортацией или без депортации (чч. 1 и 6 ст 23.55 КоАП Республики Беларусь).

Использование иностранца для осуществления трудовой деятельности с нарушением установленного порядка влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до 20 базовых величин (чч. 4 и 5 ст. 23.55 КоАП Республики Беларусь).

Адрес и телефон Управления  по гражданству и миграции УВД Витебского облисполкома: г. Витебск, пр. Фрунзе, 41а, тел. +375 212 60 34 90.

По информации МВД Республики Беларусь.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Особенности трудоустройства граждан государств-членов ЕАЭС Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г. установлено, что трудящиеся-мигранты (члены...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси пройдет фестиваль «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика