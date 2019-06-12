Как принять на работу иностранца?

Источник материала: Герой працы

Особенности трудоустройства граждан государств-членов ЕАЭС

Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г. установлено, что трудящиеся-мигранты (члены семей трудящихся-мигрантов) государств Сторон (Граждане Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Армения и Кыргызской Республики) имеют право на пользование льготами и преференциями, в частности:

трудящимся-мигрантам не требуется получения разрешений на осуществление трудовой деятельности на территориях государств Сторон (трудовая деятельность граждан указанных государств регулируется на основе трудового договора (контракта) в соответствии с законодательством о труде Республики Беларусь либо гражданско-правового договора);

трудящийся-мигрант, прибывший в целях осуществления трудовой деятельности или трудоустройства, и члены его семьи освобождаются от регистрации (постановки на учёт по месту пребывания) в уполномоченных органах государства трудоустройства в течение 30 суток с даты въезда на территорию государства трудоустройства;

в случае досрочного расторжения трудового договора после истечения 90 суток с даты въезда на территорию государства трудоустройства трудящийся-мигрант имеет право в течение 15 дней заключить новый трудовой договор, в том числе с другим работодателем, или гражданско-правовой договор в порядке и на условиях, предусмотренным законодательством государства трудоустройства.

Ответственность за нарушение порядка занятия трудовой деятельностью

Нарушение иностранцем порядка занятия трудовой деятельностью влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до 20 базовых величин с депортацией или без депортации (чч. 1 и 6 ст 23.55 КоАП Республики Беларусь).

Использование иностранца для осуществления трудовой деятельности с нарушением установленного порядка влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до 20 базовых величин (чч. 4 и 5 ст. 23.55 КоАП Республики Беларусь).

Адрес и телефон Управления по гражданству и миграции УВД Витебского облисполкома: г. Витебск, пр. Фрунзе, 41а, тел. +375 212 60 34 90.

По информации МВД Республики Беларусь.