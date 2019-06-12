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«Я, честно говоря, горд и счастлив». Вадим Галыгин пронёс «Пламя мира» II Европейских игр в Борисове

13.06.2019 19:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Пламя мира» II Европейских игр продолжает путешествие по центральному региону, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 13 июня спортивную эстафету встретили жители двух населенных пунктов – Борисова и Жодино.

Сначала пламя пронесли по стадиону «Борисов-Арены». Почетное звание первого факелоносца на очередном этапе получил главный тренер футбольного клуба БАТЭ Алексей Бага, а затем эстафету подхватили футболисты Андрей Хачатурян и Александр Глеб.

«Я, честно говоря, горд и счастлив». Вадим Галыгин пронёс «Пламя мира» II Европейских игр в Борисове

«Я, честно говоря, горд и счастлив». Вадим Галыгин пронёс «Пламя мира» II Европейских игр в Борисове

«Я, честно говоря, горд и счастлив». Вадим Галыгин пронёс «Пламя мира» II Европейских игр в Борисове

Всего в передаче пламени участвовали пятеро факелоносцев, которыми гордится борисовская земля. В финале «Пламя мира» пронес знаменитый телеведущий и актер Вадим Галыгин.

«Я, честно говоря, горд и счастлив». Вадим Галыгин пронёс «Пламя мира» II Европейских игр в Борисове

Вадим Галыгин, телеведущий:
Здесь моя малая Родина. Конечно, бежать эстафету «Пламя мира» в составе прославленных белорусских спортсменов, тренеров, начинающих звезд спортивных…

Я, честно говоря, горд и счастлив, что именно у нас, в Борисове, находится «Борисов-Арена». У нас появился такой замечательный, красивый объект, сколько уже спортивных мероприятий было принято здесь.

«Я, честно говоря, горд и счастлив». Вадим Галыгин пронёс «Пламя мира» II Европейских игр в Борисове

«Я, честно говоря, горд и счастлив». Вадим Галыгин пронёс «Пламя мира» II Европейских игр в Борисове

«Я, честно говоря, горд и счастлив». Вадим Галыгин пронёс «Пламя мира» II Европейских игр в Борисове

«Я, честно говоря, горд и счастлив». Вадим Галыгин пронёс «Пламя мира» II Европейских игр в Борисове

В Жодино спортсменов встретили масштабным танцевальным флешмобом. Затем почетные люди города подняли «Пламя мира» на заводе БелАЗ. Работники предприятия встречали его в праздничном настроении.

«Я, честно говоря, горд и счастлив». Вадим Галыгин пронёс «Пламя мира» II Европейских игр в Борисове

«Я, честно говоря, горд и счастлив». Вадим Галыгин пронёс «Пламя мира» II Европейских игр в Борисове

«Я, честно говоря, горд и счастлив». Вадим Галыгин пронёс «Пламя мира» II Европейских игр в Борисове

«Я, честно говоря, горд и счастлив». Вадим Галыгин пронёс «Пламя мира» II Европейских игр в Борисове

Люди в материале: Вадим Галыгин, Александр Глеб
 
 
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Новости Беларуси. «Пламя мира» II Европейских игр продолжает путешествие по центральному региону, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 13 июня спортивную эстафету...
 
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