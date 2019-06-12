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«Я, честно говоря, горд и счастлив». Вадим Галыгин пронёс «Пламя мира» II Европейских игр в Борисове
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Пламя мира» II Европейских игр продолжает путешествие по центральному региону, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 13 июня спортивную эстафету встретили жители двух населенных пунктов – Борисова и Жодино.
Сначала пламя пронесли по стадиону «Борисов-Арены». Почетное звание первого факелоносца на очередном этапе получил главный тренер футбольного клуба БАТЭ Алексей Бага, а затем эстафету подхватили футболисты Андрей Хачатурян и Александр Глеб.
Всего в передаче пламени участвовали пятеро факелоносцев, которыми гордится борисовская земля. В финале «Пламя мира» пронес знаменитый телеведущий и актер Вадим Галыгин.
Вадим Галыгин, телеведущий:
Я, честно говоря, горд и счастлив, что именно у нас, в Борисове, находится «Борисов-Арена». У нас появился такой замечательный, красивый объект, сколько уже спортивных мероприятий было принято здесь.
В Жодино спортсменов встретили масштабным танцевальным флешмобом. Затем почетные люди города подняли «Пламя мира» на заводе БелАЗ. Работники предприятия встречали его в праздничном настроении.
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«Я, честно говоря, горд и счастлив». Вадим Галыгин пронёс «Пламя мира» II Европейских игр в Борисове
Новости Беларуси. «Пламя мира» II Европейских игр продолжает путешествие по центральному региону, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 13 июня спортивную эстафету...
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