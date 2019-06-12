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Орлы дерутся в воздухе. Жёсткая схватка хищников в 5 фото
Источник материала: СТВ
Фотограф из Голландии Джессика Блокланд ван Диен запечатлела, как два орла сражаются в воздухе.
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Фотограф рассказала, как был сделан снимок. Зимой 2018 года она ездила в Польшу, чтобы снять зимовку орлов. Как подчеркнула женщина, в Голландии хищные птицы редко подходят друг к другу так близко. Их «компания» может затеять драку в любой момент, если орел приблизится к другому или отберет у него пищу.
Джессика Блокланд ван Диен:
Еще одна история о борьбе животных.
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Фотограф из Голландии Джессика Блокланд ван Диен запечатлела, как два орла сражаются в воздухе. Фото: Jessica Blokland van Dien/ Caters News По информации Daily Mail, два хищника...
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