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Малофеев о работе Криушенко: группа попалась серьёзная, но если говорить о результате, то это провал
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Игорь Криушенко
13 июня в федерации футбола состоялась встреча руководства с наставником. По ее итогам было принято решение о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон.
Эдуард Малофеев, заслуженный тренер СССР:
Ну а если говорить о результате, то, конечно же, это провал. Полнейший провал.
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Малофеев о работе Криушенко: группа попалась серьёзная, но если говорить о результате, то это провал
Новости Беларуси. Игорь Криушенко покинул пост главкома национальной сборной, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 13 июня в федерации футбола состоялась встреча...
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