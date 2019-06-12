Малофеев о работе Криушенко: группа попалась серьёзная, но если говорить о результате, то это провал

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Игорь Криушенко покинул пост главкома национальной сборной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».





13 июня в федерации футбола состоялась встреча руководства с наставником. По ее итогам было принято решение о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон.





Эдуард Малофеев, заслуженный тренер СССР:

Во-первых, группа попалась очень серьезная. Серьезная очень группа, поэтому я в какой-то степени… никогда этого не делаю, но сегодня я должен это сделать – в защиту Игоря сказать.

Ну а если говорить о результате, то, конечно же, это провал. Полнейший провал.