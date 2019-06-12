В Великобритании выбирают лидера Консервативной партии

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Нового лидера Консервативной партии, который займет место премьер-министра страны, выбирают в Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На эту должность претендуют 10 кандидатов. Поддержкой абсолютного большинства пока ни один из них не заручился. Среди фаворитов гонки – экс-глава МИД Борис Джонсон.





Его ближайшие соперники – действующий министр иностранных дел Джереми Хант и министр окружающей среды Майкл Гоув.





Все они выступают за отделение Соединенного королевства от Евросоюза. Результаты голосования будут объявлены до 28 июня.



