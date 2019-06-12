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В Великобритании выбирают лидера Консервативной партии
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Нового лидера Консервативной партии, который займет место премьер-министра страны, выбирают в Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На эту должность претендуют 10 кандидатов. Поддержкой абсолютного большинства пока ни один из них не заручился. Среди фаворитов гонки – экс-глава МИД Борис Джонсон.
Его ближайшие соперники – действующий министр иностранных дел Джереми Хант и министр окружающей среды Майкл Гоув.
Все они выступают за отделение Соединенного королевства от Евросоюза. Результаты голосования будут объявлены до 28 июня.
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Новости Великобритании. Нового лидера Консервативной партии, который займет место премьер-министра страны, выбирают в Великобритании, сообщили в программе...
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