ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Великобритании выбирают лидера Консервативной партии

13.06.2019 17:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Нового лидера Консервативной партии, который займет место премьер-министра страны, выбирают в Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На эту должность претендуют 10 кандидатов. Поддержкой абсолютного большинства пока ни один из них не заручился. Среди фаворитов гонки – экс-глава МИД Борис Джонсон.

В Великобритании выбирают лидера Консервативной партии

Его ближайшие соперники – действующий министр иностранных дел Джереми Хант и министр окружающей среды Майкл Гоув.

В Великобритании выбирают лидера Консервативной партии

Все они выступают за отделение Соединенного королевства от Евросоюза. Результаты голосования будут объявлены до 28 июня.

В Великобритании выбирают лидера Консервативной партии

Люди в материале: Борис Джонсон, Джереми Хант, Майкл Гоув
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Великобритании. Нового лидера Консервативной партии, который займет место премьер-министра страны, выбирают в Великобритании, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трагедия: школьница умерла на уроке, а у девочки было освобождение от физкультуры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика