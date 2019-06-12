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Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО
Источник материала: Партизан
Андрей Ромашов, адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина сообщил, что после этапирования его клиент и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев не смогут получить условно-досрочное освобождение.
Сегодня суд рассматривает апелляции футболистов, Кирилла Кокорина, а также Александра Протасовицкого.
– По ЕСПЧ есть подвижки?
– Мы ждем. Если их сегодня отпустят, ни в какое ЕСПЧ не пойдем. Зачем? Если не отпустят, то тут же и по приговору, и по остальному.
– Если не будет удовлетворено, в течение какого времени их этапируют?
– Когда в следственный изолятор поступает полная версия апелляционного определения, с этой даты в течение двух недель должны быть отправлены по этапу.
– Как только человек поступает в колонию, он имеет право...
– Сначала человек идет в какой-то из областных центров Золотого кольца России, а там в течение двух недель должны их отправить в колонию, где есть места.
– Как только они попали в колонию, имеют право на УДО (Условно-досрочное освобождение)?
– Не имеют. Постановление Пленума 2016 года говорит, что УДО может быть применено только по истечению шестимесячного срока задержания в колонии. За этот период осужденный должен показать, что он встал на путь исполнения.
– Получается, они не смогут написать на УДО?
– Написать смогут, но им откажут.
– Кокорин действительно изъявил желание отбывать срок в Белгородской области?
– Не, такого не было. Я про такое ничего не слышал. Тут хотелки не учитывается никем. Где есть, туда и направляют, – сказал Ромашов.
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Андрей Ромашов, адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина сообщил, что после этапирования его клиент и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев не смогут получить...
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