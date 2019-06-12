А кто за слова ответит? Жительница Витебска гвоздем повредила 11 автомобилей, нацарапав на них нецензурные слова

Как-то утром она вышла из квартиры дома по Московскому проспекту и отправилась разрисовывать стены местного супермаркета. Потом она при помощи маркера и гвоздя повредила 11 автомобилей.





Нацарапала непристойные рисунки и нецензурные слова. Под горячую руку женщины попали автомобили жильцов сразу двух домов.





После задержания мотивы своего поведения подозреваемая внятно объяснить не смогла. Медики дадут оценку состоянию ее здоровья.



