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А кто за слова ответит? Жительница Витебска гвоздем повредила 11 автомобилей, нацарапав на них нецензурные слова
Источник материала: Партизан
Как-то утром она вышла из квартиры дома по Московскому проспекту и отправилась разрисовывать стены местного супермаркета. Потом она при помощи маркера и гвоздя повредила 11 автомобилей.
Нацарапала непристойные рисунки и нецензурные слова. Под горячую руку женщины попали автомобили жильцов сразу двух домов.
После задержания мотивы своего поведения подозреваемая внятно объяснить не смогла. Медики дадут оценку состоянию ее здоровья.
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А кто за слова ответит? Жительница Витебска гвоздем повредила 11 автомобилей, нацарапав на них нецензурные слова
56-летняя жительница Витебска нахулиганила на 3 тысячи рублей, сообщает областная милиция.
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