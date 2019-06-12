ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дорогой Чуча: Семью Алибасова обманули более чем на $ 12 тыс., вернув не того кота

13.06.2019 17:56 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Семья продюсера Бари Алибасова, который проходит лечение после химического ожога, потеряла 800 тыс. руб. - около 12,5 тыс. долларов.



Кот Алибасова породы канадский сфинкс по кличке Чуча сбежал из квартиры. Сын продюсера пообещал в качестве награды деньги или выступление группы «На-На». Вскоре кот нашелся, мужчине, который его принес, отдали обещанное денежное вознаграждение, рассказал РИА сын Алибасова. 

Однако позже помощник продюсера обнаружил, что животное - вовсе не питомец Бари. Никаких данных о мужчине, принесшем кота, у семьи Алибасова нет. «В итоге у нас сейчас минус 800 тысяч и новый чужой кот в офисе", - заявил сын продюсера. Напомним, Алибасов получил серьезные химические ожоги, по ошибке выпив жидкость для прочистки труб, он попал в НИИ Склифасовского в Москве. У продюсера диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей, пишет sb.by



 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семья продюсера Бари Алибасова, который проходит лечение после химического ожога, потеряла 800 тыс. руб. - около 12,5 тыс. долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Порносайты Гонконга перестали работать, чтобы люди вышли на протесты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика