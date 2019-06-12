Дорогой Чуча: Семью Алибасова обманули более чем на $ 12 тыс., вернув не того кота

Кот Алибасова породы канадский сфинкс по кличке Чуча сбежал из квартиры. Сын продюсера пообещал в качестве награды деньги или выступление группы «На-На». Вскоре кот нашелся, мужчине, который его принес, отдали обещанное денежное вознаграждение, рассказал РИА сын Алибасова.

Однако позже помощник продюсера обнаружил, что животное - вовсе не питомец Бари. Никаких данных о мужчине, принесшем кота, у семьи Алибасова нет. «В итоге у нас сейчас минус 800 тысяч и новый чужой кот в офисе", - заявил сын продюсера. Напомним, Алибасов получил серьезные химические ожоги, по ошибке выпив жидкость для прочистки труб, он попал в НИИ Склифасовского в Москве. У продюсера диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей, пишет