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Трагедия: школьница умерла на уроке, а у девочки было освобождение от физкультуры

13.06.2019 17:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Школьница проходила ежегодные медосмотры, на занятиях по физкультуре в школе она была в основной группе.

Официальных заключений о причинах смерти на спортивном мероприятии в Турове 9-летней девочки пока нет, заявил начальник главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома Игорь Баранов.

Трагедия произошла 17 мая текущего года: школьница принимала участие в легкоатлетических соревнованиях на территории СШ № 2. Во время забега на полкилометра ей резко стало плохо. Девочку сначала доставили в местную больницу, а затем приняли решение перевезти в Житковичскую ЦРБ – по дороге туда она умерла в машине скорой.

По словам Баранова, школьница проходила ежегодные медосмотры, на занятиях по физкультуре в школе она была в основной группе.

“Накануне трагедии, в первой декаде мая, она перенесла острую респираторную инфекцию. И в тот день, когда это все произошло, у неё ещё было освобождение от физкультуры”, – цитирует начальника управления газета “Гомельская правда”.

Баранов также отметил, что по факту проверки проводили две комиссии – Минздрава и облисполкома, они не выявили грубых нарушений в работе медиков. Однако пока официальных их заключений в связи с произошедшим еще нет.

В настоящее время случаем также занимается УСК по Гомельской области: причины смерти девочки будут названы после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.


 
 
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Школьница проходила ежегодные медосмотры, на занятиях по физкультуре в школе она была в основной группе.
 
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Вороновская газета
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