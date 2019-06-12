Трагедия: школьница умерла на уроке, а у девочки было освобождение от физкультуры

Официальных заключений о причинах смерти на спортивном мероприятии в Турове 9-летней девочки пока нет, заявил начальник главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома Игорь Баранов.





Трагедия произошла 17 мая текущего года: школьница принимала участие в легкоатлетических соревнованиях на территории СШ № 2. Во время забега на полкилометра ей резко стало плохо. Девочку сначала доставили в местную больницу, а затем приняли решение перевезти в Житковичскую ЦРБ – по дороге туда она умерла в машине скорой.





По словам Баранова, школьница проходила ежегодные медосмотры, на занятиях по физкультуре в школе она была в основной группе.





газета “Гомельская правда”. “Накануне трагедии, в первой декаде мая, она перенесла острую респираторную инфекцию. И в тот день, когда это все произошло, у неё ещё было освобождение от физкультуры”, – цитирует начальника управления





Баранов также отметил, что по факту проверки проводили две комиссии – Минздрава и облисполкома, они не выявили грубых нарушений в работе медиков. Однако пока официальных их заключений в связи с произошедшим еще нет.





В настоящее время случаем также занимается УСК по Гомельской области: причины смерти девочки будут названы после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.



