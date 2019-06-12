Кубарев возглавил латвийский клуб «Елгава»









Как сообщается на официальном сайте латвийского клуба, новым наставником «Елгавы» стал белорусский специалист Олег Кубарев, сменивший на этом посту Марьяна Пахаря.





В тренерский штаб Кубарева войдут также белорусские специалисты. Один из которых уже принял участие в тренировках команды – это Павел Евсеенко.





sportnaviny.com Отмечается, что последним местом белорусского наставника был футбольный клуб «Рига», пишет



