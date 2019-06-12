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Кубарев возглавил латвийский клуб «Елгава»

13.06.2019 17:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

53-летний белорусский специалист Олег Кубарев возглавил аутсайдера латвийского чемпионата.



Как сообщается на официальном сайте латвийского клуба, новым наставником «Елгавы» стал белорусский специалист Олег Кубарев, сменивший на этом посту Марьяна Пахаря.

В тренерский штаб Кубарева войдут также белорусские специалисты. Один из которых уже принял участие в тренировках команды – это Павел Евсеенко.

Отмечается, что последним местом белорусского наставника был футбольный клуб «Рига», пишет sportnaviny.com



 
 
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53-летний белорусский специалист Олег Кубарев возглавил аутсайдера латвийского чемпионата.
 
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