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В Минске нашли мужчину, который «устроил» денежный дождь на Немиге. Он потерял 11 тыс рублей
Источник материала: KYKY>
Несколько дней назад мы
Напомним, тогда пешеходы в буквальном смысле набросились на богатства: среди купюр находили в основном 50-рублевые. Некоторые видели конверты с написанными на них именами, фамилиями и отчествами. Кто-то не захотел с ними расстаться, но нашлись те, кто все-таки вызвал милицию. С владельцем связались в течение суток.
Им оказался 33-летний минчанин. О том, что лишился денег, он даже не догадывался. Мужчина приехал в магазин, чтобы забрать сумму, которую должен был вернуть в банк. Для удобства беларус разложил их в конверты. По его подсчетам, общая сумма потери составила 11478 рублей. На данный момент ему вернули лишь 4692 рубля.
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