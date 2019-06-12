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В Минске нашли мужчину, который «устроил» денежный дождь на Немиге. Он потерял 11 тыс рублей

13.06.2019 18:23 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Несколько дней назад мы писали о «денежном» дожде, который прошел на Немиге. Недалеко от остановки на противоположной стороне от улицы Немиги, 40 купюры летели в воздух между машинами. Милиция нашла хозяина денег: он рассказал, что потерял больше 11 тысяч рублей. 

Напомним, тогда пешеходы в буквальном смысле набросились на богатства: среди купюр находили в основном 50-рублевые. Некоторые видели конверты с написанными на них именами, фамилиями и отчествами. Кто-то не захотел с ними расстаться, но нашлись те, кто все-таки вызвал милицию. С владельцем связались в течение суток. 

Им оказался 33-летний минчанин. О том, что лишился денег, он даже не догадывался. Мужчина приехал в магазин, чтобы забрать сумму, которую должен был вернуть в банк. Для удобства беларус разложил их в конверты. По его подсчетам, общая сумма потери составила 11478 рублей. На данный момент ему вернули лишь 4692 рубля.

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Несколько дней назад мы писали о «денежном» дожде, который прошел на Немиге. Недалеко от остановки на противоположной стороне от улицы Немиги, 40 купюры летели в...
 
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