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Порносайты Гонконга перестали работать, чтобы люди вышли на протесты

13.06.2019 17:55 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Гонконге перестали работать два крупнейших порносайта, чтобы местные жители вышли на улицы и поучаствовали в протестах. Об этом сообщила журналистка Юэн Чан в Twitter.

СМИ пишут, что в марше приняли участие около миллиона человек, но полиция приводит другую статистику – от 240 до 300 тысяч. Люди протестовали против нового спорного закона об экстрадиции в Китай. Демонстрацию поддержали в том числе порносайты AVO1 и ThisAV: они временно заблокировали контент, чтобы пользователи присоединились к акции. Администраторы ThisAV обратились к посетителям сайта через Twitter: «Гонконг умирает. А ты всё еще мастурбируешь?»

Сегодня, 13 июня, ресурсы заработали. Но на сайте AVO1 появилось сообщение: «Если вы – полицейский, его родственник или сторонник, пожалуйста, покиньте этот сайт», передает Shanghaiist.

 
 
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В Гонконге перестали работать два крупнейших порносайта, чтобы местные жители вышли на улицы и поучаствовали в протестах. Об этом сообщила журналистка Юэн Чан в...
 
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