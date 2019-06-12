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Порносайты Гонконга перестали работать, чтобы люди вышли на протесты
Источник материала: KYKY>
В Гонконге перестали работать два крупнейших порносайта, чтобы местные жители вышли на улицы и поучаствовали в протестах. Об этом сообщила журналистка Юэн Чан в Twitter.
СМИ
Сегодня, 13 июня, ресурсы заработали. Но на сайте AVO1 появилось сообщение: «Если вы – полицейский, его родственник или сторонник, пожалуйста, покиньте этот сайт»,
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В Гонконге перестали работать два крупнейших порносайта, чтобы местные жители вышли на улицы и поучаствовали в протестах. Об этом сообщила журналистка Юэн Чан в...
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