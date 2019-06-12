Порносайты Гонконга перестали работать, чтобы люди вышли на протесты

Источник материала: KYKY

В Гонконге перестали работать два крупнейших порносайта, чтобы местные жители вышли на улицы и поучаствовали в протестах. Об этом сообщила журналистка Юэн Чан в Twitter.

It's happened. A #HongKong porn site is urging users to suspend activities to march against #ExtraditionBill 'not because we have hope, not cos we think numbers=success, but because we need to come out even if we fail' #NoExtraditionToChina #反送中 pic.twitter.com/Fdo9UfebfA — Yuen Chan (@xinwenxiaojie) 8 июня 2019 г.

СМИ пишут , что в марше приняли участие около миллиона человек, но полиция приводит другую статистику – от 240 до 300 тысяч. Люди протестовали против нового спорного закона об экстрадиции в Китай. Демонстрацию поддержали в том числе порносайты AVO1 и ThisAV: они временно заблокировали контент, чтобы пользователи присоединились к акции. Администраторы ThisAV обратились к посетителям сайта через Twitter: «Гонконг умирает. А ты всё еще мастурбируешь?»

Сегодня, 13 июня, ресурсы заработали. Но на сайте AVO1 появилось сообщение: «Если вы – полицейский, его родственник или сторонник, пожалуйста, покиньте этот сайт», передает Shanghaiist.