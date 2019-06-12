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Макс Корж выпустил новый клип. Посмотрите его прямо сейчас
Источник материала: Tut.by
Сегодня ночью белорусский рэпер Макс Корж
Билеты на концерт Макса Коржа на стадионе «Динамо» 24 августа в Минске еще есть.
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Сегодня ночью белорусский рэпер Макс Корж выпустил трек «Шантаж». Не прошло и суток, как музыкант опубликовал клип на новый сингл. Его режиссером выступил сам Макс...
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