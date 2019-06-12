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Макс Корж выпустил новый клип. Посмотрите его прямо сейчас

13.06.2019 19:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня ночью белорусский рэпер Макс Корж выпустил трек «Шантаж». Не прошло и суток, как музыкант опубликовал клип на новый сингл. Его режиссерами выступили сам Макс Корж и Андрей Светлов, который также был оператором ролика. Смотрим!

Билеты на концерт Макса Коржа на стадионе «Динамо» 24 августа в Минске еще есть.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня ночью белорусский рэпер Макс Корж выпустил трек «Шантаж». Не прошло и суток, как музыкант опубликовал клип на новый сингл. Его режиссером выступил сам Макс...
 
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