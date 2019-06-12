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В день проведения выпускных вечеров алкоголь в Солигорске продаваться не будет
13.06.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
7 июня 2019 13:12 1470
В день проведения выпускных вечеров алкоголь в Солигорске продаваться не будет
Выпускной бал состоится в Солигорске в субботу 8 июня. Торжества по этому случаю пройдут во всех учреждениях общего среднего образования.
Традиционно в этот день будет действовать запрет на продажу алкогольных напитков с 7.00 до 24.00 8 июня, говорится в решении Солигорского районного исполнительного комитета №747 от 22 мая 2019 года., начиная от пива и заканчивая слабоалкогольными напитками с долей спирта выше 7%. Ограничения не затронут продажу алкоголя на объектах общественного питания в розлив, то есть бары, кафе, рестораны.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
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7 июня 2019 13:12 1470 В день проведения выпускных вечеров алкоголь в...
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