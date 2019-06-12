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В день проведения выпускных вечеров алкоголь в Солигорске продаваться не будет

13.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


7 июня 2019 13:12 1470

В день проведения выпускных вечеров алкоголь в Солигорске продаваться не будет

Автор: Эдуард Кидяев.

Выпускной бал состоится в Солигорске в субботу 8 июня. Торжества по этому случаю пройдут во всех учреждениях общего среднего образования. 

В день проведения выпускных вечеров алкоголь в Солигорске продаваться не будет

Традиционно в этот день будет действовать запрет на продажу алкогольных напитков с 7.00 до 24.00 8 июня, говорится в решении Солигорского районного исполнительного комитета №747 от 22 мая 2019 года., начиная от пива и заканчивая слабоалкогольными напитками с долей спирта выше 7%. Ограничения не затронут продажу алкоголя на объектах общественного питания в розлив, то есть бары, кафе, рестораны.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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7 июня 2019 13:12 1470 В день проведения выпускных вечеров алкоголь в...
 
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