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ОАО «КУПАЛИНКА» отметило свой 50-летний юбилей. Фоторепортаж.

13.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


6 июня 2019 22:34 4134

ОАО «КУПАЛИНКА» отметило свой 50-летний юбилей. Фоторепортаж.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

Сегодня в ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» прошел торжественный вечер, посвященный юбилею ОАО «Купалинка» – одного из немногих предприятий белорусского легпрома, которое успешно постигает законы моды вот уже 50 лет.

ОАО «КУПАЛИНКА» отметило свой 50-летний юбилей. Фоторепортаж.

Юбилей – это повод вспомнить прошлое, оценить настоящее и попробовать заглянуть в будущее. Открыло мероприятие песочное шоу от Светланы Клементины.

ОАО «КУПАЛИНКА» отметило свой 50-летний юбилей. Фоторепортаж.
ОАО «КУПАЛИНКА» отметило свой 50-летний юбилей. Фоторепортаж.
ОАО «КУПАЛИНКА» отметило свой 50-летний юбилей. Фоторепортаж.
ОАО «КУПАЛИНКА» отметило свой 50-летний юбилей. Фоторепортаж.
ОАО «КУПАЛИНКА» отметило свой 50-летний юбилей. Фоторепортаж.
ОАО «КУПАЛИНКА» отметило свой 50-летний юбилей. Фоторепортаж.

Генеральный директор ОАО «КУПАЛИНКА» Татьяна Ярота, присутствовавшая на вечере, тепло поздравила коллектив с праздником, пожелала всем работникам мира, добра, благополучия, удачи. 

«Сегодня предприятие работает достаточно стабильно, выполняет свои обязательства перед работниками и налоговыми органами. К сожалению, надо решать вопросы расширения производства и повышения заработной платы, и это задача, которую по силам решить самим работникам», — отметила в своем выступлении генеральный директор ОАО «КУПАЛИНКА» Татьяна Ярота.

ОАО «КУПАЛИНКА» отметило свой 50-летний юбилей. Фоторепортаж.
ОАО «КУПАЛИНКА» отметило свой 50-летний юбилей. Фоторепортаж.
ОАО «КУПАЛИНКА» отметило свой 50-летний юбилей. Фоторепортаж.

Поздравить предприятие и его работников с юбилеем пришел и.о. председателя Солигорского районного исполнительного комитета Дмитрий Васильевич Терлецкий.

От имени Солигорского районного исполнительного комитета руководителей и сотрудников ОАО «Купалинка» поздравил и.о. председателя Солигорского районного исполнительного комитета Дмитрий Васильевич Терлецкий. Он зачитал поздравительный адрес, в котором было сказано:

— Сегодня ОАО «Купалинка» является одним из ведущих, стабильно развивающихся предприятий швейной отрасли региона, лидером на Белорусском рынке. Достигнутые успехи стали результатом эффективной работы коллектива фабрики. Сотрудники ОАО «Купалинка»– это команда профессионалов, сплочённая идеей стабильного развития предприятия. Поздравляю со знаменательной датой. Выражаю искреннюю благодарность ветеранам и всему коллективу акционерного общества за большой вклад в укрепление экономического потенциала Минской области и всей Республики Беларусь.

В рамках торжественного мероприятия по случаю юбилея ОАО «Купалинка» состоялась церемония награждения лучших работников предприятия.

За успехи в профессиональной деятельности, многолетний плодотворный труд и в связи с днём легкой промышленности им были вручены благодарственные письма Солигорского райисполкома, почётные грамоты районного Совета депутатов, а также внутренние награды предприятия и профсоюза, награды от партнеров и приглашенных почётных гостей.

ОАО «КУПАЛИНКА» отметило свой 50-летний юбилей. Фоторепортаж.
ОАО «КУПАЛИНКА» отметило свой 50-летний юбилей. Фоторепортаж.
ОАО «КУПАЛИНКА» отметило свой 50-летний юбилей. Фоторепортаж.
ОАО «КУПАЛИНКА» отметило свой 50-летний юбилей. Фоторепортаж.

С приветственным словом к работникам и ветеранам ОАО «Купалинка» обратилась начальник отдела координации развития текстильной отрасли главного производственного управления концерна «Беллегпром» Паевская Валентина Анатольевна.

Лучшие из лучших от главного производственного управления концерна «Беллегпром» были награждены благодарностями и ценными подарками.

ОАО «КУПАЛИНКА» отметило свой 50-летний юбилей. Фоторепортаж.
ОАО «КУПАЛИНКА» отметило свой 50-летний юбилей. Фоторепортаж.

К виновникам торжества также обратились депутат Палаты представителей Национального собрания РБ Андрей Рыбак, заместитель генерального директора ОАО «Беларуськалий» Михаил Александрович Севрук и секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятеля прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы д.Чижевичи Солигорского района, протоиерей Николай Лабынько. Они пожелали коллективу успехов и дальнейшего развития предприятия, а также вручили памятные подарки.

ОАО «КУПАЛИНКА» отметило свой 50-летний юбилей. Фоторепортаж.
ОАО «КУПАЛИНКА» отметило свой 50-летний юбилей. Фоторепортаж.
ОАО «КУПАЛИНКА» отметило свой 50-летний юбилей. Фоторепортаж.
ОАО «КУПАЛИНКА» отметило свой 50-летний юбилей. Фоторепортаж.

Поздравили замечательный коллектив ОАО «Купалинка» также общественные организации РОО «Белая Русь» (председатель Лариса Ивановна Жукова) и Солигорская РОО «Белорусский союз женщин» (председатель Оксана Анатольевна Куклицкая), заместитель председателя Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш» Костян Михаил Михайлович, главный технический инспектор труда областной организации г.Минска и Минской области Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш» Самчук Петр Федорович, председатель профсоюзной организации Аристова Ирина Васильевна, бывший руководитель ОАО «Купалинка» Николай Васильевич Ефимчик и директор ЗАО «Калинка» Галина Григорьевна Калитеня,  

ОАО «КУПАЛИНКА» отметило свой 50-летний юбилей. Фоторепортаж.
ОАО «КУПАЛИНКА» отметило свой 50-летний юбилей. Фоторепортаж.
ОАО «КУПАЛИНКА» отметило свой 50-летний юбилей. Фоторепортаж.

В этот вечер коллективы Дворца культуры г. Солигорска дарили виновникам торжества песни, стихи, исполняли танцевальные композиции, а женщины в зале улыбались, радовались, подпевали.

Бурные аплодисменты и овации у присутствующих в зале вызвал показ мод от ОАО «Купалинка», где были продемонстрированы вечерние наряды, белье.

ОАО «КУПАЛИНКА» отметило свой 50-летний юбилей. Фоторепортаж.
ОАО «КУПАЛИНКА» отметило свой 50-летний юбилей. Фоторепортаж.

Финальной точкой мероприятия стало выступление популярной белорусской арт-группы «БЕЛАРУСЫ» и дискотека от дискоклуба «ИМПУЛЬС» Дворца культуры г. Солигорска.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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Теги: Новости, Минск
 
 
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6 июня 2019 22:34 4134 ОАО «КУПАЛИНКА» отметило свой 50-летний юбилей....
 
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