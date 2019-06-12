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ОАО «КУПАЛИНКА» отметило свой 50-летний юбилей. Фоторепортаж.
13.06.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
6 июня 2019 22:34 4134
ОАО «КУПАЛИНКА» отметило свой 50-летний юбилей. Фоторепортаж.
Сегодня в ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» прошел торжественный вечер, посвященный юбилею ОАО «Купалинка» – одного из немногих предприятий белорусского легпрома, которое успешно постигает законы моды вот уже 50 лет.
Юбилей – это повод вспомнить прошлое, оценить настоящее и попробовать заглянуть в будущее. Открыло мероприятие песочное шоу от Светланы Клементины.
Генеральный директор ОАО «КУПАЛИНКА» Татьяна Ярота, присутствовавшая на вечере, тепло поздравила коллектив с праздником, пожелала всем работникам мира, добра, благополучия, удачи.
Поздравить предприятие и его работников с юбилеем пришел и.о. председателя Солигорского районного исполнительного комитета Дмитрий Васильевич Терлецкий.
В рамках торжественного мероприятия по случаю юбилея ОАО «Купалинка» состоялась церемония награждения лучших работников предприятия.
С приветственным словом к работникам и ветеранам ОАО «Купалинка» обратилась начальник отдела координации развития текстильной отрасли главного производственного управления концерна «Беллегпром» Паевская Валентина Анатольевна.
К виновникам торжества также обратились депутат Палаты представителей Национального собрания РБ Андрей Рыбак, заместитель генерального директора ОАО «Беларуськалий» Михаил Александрович Севрук и секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятеля прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы д.Чижевичи Солигорского района, протоиерей Николай Лабынько. Они пожелали коллективу успехов и дальнейшего развития предприятия, а также вручили памятные подарки.
Поздравили замечательный коллектив ОАО «Купалинка» также общественные организации РОО «Белая Русь» (председатель Лариса Ивановна Жукова) и Солигорская РОО «Белорусский союз женщин» (председатель Оксана Анатольевна Куклицкая), заместитель председателя Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш» Костян Михаил Михайлович, главный технический инспектор труда областной организации г.Минска и Минской области Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш» Самчук Петр Федорович, председатель профсоюзной организации Аристова Ирина Васильевна, бывший руководитель ОАО «Купалинка» Николай Васильевич Ефимчик и директор ЗАО «Калинка» Галина Григорьевна Калитеня,
В этот вечер коллективы Дворца культуры г. Солигорска дарили виновникам торжества песни, стихи, исполняли танцевальные композиции, а женщины в зале улыбались, радовались, подпевали.
Финальной точкой мероприятия стало выступление популярной белорусской арт-группы «БЕЛАРУСЫ» и дискотека от дискоклуба «ИМПУЛЬС» Дворца культуры г. Солигорска.
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6 июня 2019 22:34 4134 ОАО «КУПАЛИНКА» отметило свой 50-летний юбилей....
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