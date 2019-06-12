В Беларуси пройдет фестиваль «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов»

Источник материала: Аргументы и факты

Резиденция рода Радзивиллов стала для белорусского Большого театра вторым домом и главной летней фестивальной площадкой. Звезды балетной, оперной сцены и музыканты оркестра театра с радостью выезжают из родных театральных стен и дарят гостям старинного Несвижа радость встречи с шедеврами мировой оперной и балетной классики.

В нынешнем году в течение трех дней - с 14 по 16 июня - зрители смогут увидеть и услышать классические и современные произведения, показы которых пройдут на нескольких сценических площадках: во внутреннем дворе и Театральном зале замка Радзивиллов, а также в стенах одного из красивейших барочных храмов Европы - костеле Божьего Тела.

Программа

14 июня в 13.00 начнется сольный концерт Елены Сало «Портреты. Клавдия Шульженко»: в его программе прозвучат главные шлягеры несравненной певицы, которые с присущим ей актерским дарованием исполнит солистка Большого театра Беларуси.

В 16.00 состоится концерт «З Ойчам адвечным», вход свободный. В костеле Божьего тела слушателей ожидает встреча с музыкальным наследием создателя белорусской национальной классической оперы - Станислава Монюшко. В год празднования 200-летия композитора Большой театр Беларуси подготовил ряд праздничных программ, которые также включены в «Вечера в замке Радзивиллов». В концерте «Станислав Монюшко: песни нашего костела» прозвучат органные и вокально-камерные произведения в исполнении солистов оперы и артистов оркестра. Режиссер и ведущий - Виктор Скоробогатов.

В 20.30 начнется балет «Ромео и Джульетта».

15 июня в 14.00 в Театральном зале замка пройдет концерт «Станіслаў Манюшка на Радзіме». В исполнении ведущих солистов Большого театра Беларуси прозвучат произведения «Вечаровая песня», «Да Нёмна», «Лірнік вясковы», Ария комиссара Бонавентуры Выкрутаччо из оперы «Ідылія», Domine ne in furore tuo, «Цыганская песня», «Італьянская арыя, альбо Песня», «Праснічка» и другие. Режиссер и ведущий - Виктор Скоробогатов.

В 20.00 день завершит мелодрама «Тоска» на сцене внутреннего дворика замка.

16 июня в 14.00 в Театральном зале замка Радзивиллов начнется концерт «С песней по жизни», в котором примут участие струнный квинтет «Серенада», сопрано Татьяна Третьяк и солисты оперной труппы театра. В программе прозвучат музыкальные произведения из знакомых каждому кинофильмов, составляющих золотой фонд советского кино.

В 18.00 - Гала-концерт звезд Большого театра Беларуси на главной сцене во внутреннем дворе замка. В программе концерта - популярные арии, хоровые сцены, куплеты и дуэты из классики мировой оперы, а также ярчайшие фрагменты, па-де-де, адажио и вариации из полюбившихся публике балетов.