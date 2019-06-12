Финансовая милиция выявила в Слуцке семейный подряд по выкачиванию денег из госпредприятия

Источник материала: Слуцк Город

При проверке расходования бюджетных средств, выделяемых на строительство и реконструкцию объектов государственной собственности, работники Солигорской межрайонной финансовой милиции и межрайонного комитета государственного контроля выявили масштабное хищение денежных средств у коммунального строительного унитарного предприятия (КСУП). Реализовали схему по выкачиванию денег муж и жена, являющиеся директорами государственного и коммерческого предприятий, расположенных в Слуцке.

Установлено, что с ноября 2012-го по сентябрь 2016 года директор коммунального строительного унитарного предприятия и его супруга – директор строительной компании систематически похищали денежные средства КСУП. Семейный подряд действовал на протяжении пяти лет, коммунальному строительному унитарному предприятию причинен ущерб в особо крупном размере.

Так, директор фирмы заключала договоры подряда на объектах строительства, финансирование которых осуществлялось за счет бюджетных средств. По указанию ее мужа работали на этих объектах подчиненные ему работники КСУП. Поскольку директор госпредприятия имел определенное влияние и обширные связи среди заказчиков, то, как правило, проблем с подписанием актов выполненных работ у его супруги не возникало. Денежные средства, поступающие на расчетные счета коммерческой организации, муж и жена использовали в личных целях (а это более 80 тыс. рублей).

По фактам хищений Солигорским районным отделом Следственного комитета в отношении супругов возбуждено 12 уголовных дел по ст. 210 Уголовного кодекса.

Фигуранты арестованы и содержатся под стражей. Причиненный их действиями ущерб возмещен в полном объеме.