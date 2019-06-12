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Казахстан подтверждает готовность поставлять нефть в Беларусь

13.06.2019 18:50 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Казахстан готов поставлять нефть в Беларусь, этот вопрос недавно обсуждался на уровне правительств двух стран, сообщил журналистам в четверг посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев.

Об этом сообщает госагентство БелТа.

"Мы готовы поставить нефть на НПЗ Беларуси", - заявил Ертысбаев, отметив, что в ходе встречи 3 июня премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, министра энергетики Каната Бозумбаева, первого заместителя премьер-министра Беларуси Александра Турчина "целый день (они – ИФ) посвятили вопросам поставок".

При этом дипломат напомнил о необходимости согласовать вопрос по транзиту с Россией. 

Как сообщалось, в мае Лукашенко на встрече в Минске с Ертысбаевым предложил активизировать переговоры о поставках казахстанской нефти в республику. Ертысбаев тогда сообщил, что Казахстан готов поставлять нефть в Беларусь, но необходимо согласовать с Россией вопрос транзита.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Казахстан готов поставлять нефть в Беларусь, этот вопрос недавно обсуждался на уровне правительств двух стран, сообщил журналистам в четверг посол Казахстана в...
 
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