От России на II Европейские игры в Минск приедут 225 спортсменов, из которых 101 женщина

Источник материала: Интерфакс

Сборная России приедет на II Европейские игры в составе 225 спортсменов, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) на пресс-конференции в четверг.

"Состав команды утвержден - 225 спортсменов. К сожалению, нет гендерного баланса, у нас только 101 женщина и 124 мужчины. Средний возраст команды - 26 лет. Самой молодой спортсменке 16 лет (спортивная акробатика), самому возрастному члену сборной - 44 года (стендовая стрельба). В составе нашей сборной 50 заслуженных мастеров спорта и пять олимпийских чемпионов. Состав серьезный", - отметил глава ОКР.

Поздняков сообщил, что знаменосцем сборной на Играх в Минске будет семикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, чемпион I Европейских игр в Баку по самбо Артем Осипенко.

Он отметил, что "всего будет разыгран 201 комплект медалей, в том числе в неолимпийских видах спорта. По восьми видам будет проходить отбор на Олимпиаду 2020 года. В ряде видов предусмотрен прямой отбор на Олимпиаду в Токио через соревнования в Минске. Россияне выступят во всех видах".

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В соревновании примут участие более четырех тысяч спортсменов из пятидесяти стран.