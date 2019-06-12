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В Могилеве двое мужчин на скончались от удара током

13.06.2019 18:16 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Двое мужчин 30 и 32 лет получили смертельные удары током на неэксплуатируемой территории предприятия в Могилеве, сообщает Следственный комитет Беларуси.

"Предварительно установлено, что потерпевшие, не являвшиеся сотрудниками данного предприятия, в этот день пришли на территорию завода с целью демонтажа канализационных труб для последующей их продажи на металлолом. Мужчины находились в тоннеле, предназначенном для обслуживания коммуникаций, в котором они ранее самовольно провели электрический кабель", - говорится в сообщении ведомства.

 Из-за ненадлежащего использования электрооборудования мужчины получили разряд тока, от которого скончались на месте происшествия.

В настоящий момент следователи продолжают работу в целях выяснения всех обстоятельств происшествия.

 
Теги: Могилев
 
 
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Двое мужчин 30 и 32 лет получили смертельные удары током на неэксплуатируемой территории предприятия в Могилеве, сообщает Следственный комитет Беларуси.
 
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