В Могилеве двое мужчин на скончались от удара током

Источник материала: Интерфакс

Двое мужчин 30 и 32 лет получили смертельные удары током на неэксплуатируемой территории предприятия в Могилеве, сообщает Следственный комитет Беларуси.

"Предварительно установлено, что потерпевшие, не являвшиеся сотрудниками данного предприятия, в этот день пришли на территорию завода с целью демонтажа канализационных труб для последующей их продажи на металлолом. Мужчины находились в тоннеле, предназначенном для обслуживания коммуникаций, в котором они ранее самовольно провели электрический кабель", - говорится в сообщении ведомства.

Из-за ненадлежащего использования электрооборудования мужчины получили разряд тока, от которого скончались на месте происшествия.

В настоящий момент следователи продолжают работу в целях выяснения всех обстоятельств происшествия.