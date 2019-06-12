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В Могилеве двое мужчин на скончались от удара током
Источник материала: Интерфакс
Двое мужчин 30 и 32 лет получили смертельные удары током на неэксплуатируемой территории предприятия в Могилеве, сообщает Следственный комитет Беларуси.
"Предварительно установлено, что потерпевшие, не являвшиеся сотрудниками данного предприятия, в этот день пришли на территорию завода с целью демонтажа канализационных труб для последующей их продажи на металлолом. Мужчины находились в тоннеле, предназначенном для обслуживания коммуникаций, в котором они ранее самовольно провели электрический кабель", - говорится в сообщении ведомства.
Из-за ненадлежащего использования электрооборудования мужчины получили разряд тока, от которого скончались на месте происшествия.
В настоящий момент следователи продолжают работу в целях выяснения всех обстоятельств происшествия.
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Двое мужчин 30 и 32 лет получили смертельные удары током на неэксплуатируемой территории предприятия в Могилеве, сообщает Следственный комитет Беларуси.
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